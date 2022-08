5. August 2022

Einladung zur Mitgliederversammlung mit Neuwahlen in Wolfsburg

Zur Mitgliederversammlung mit Neuwahlen der Kreisgruppe Wolfsburg lade ich Sie für Sonntag, den 28. August, um 14.00 Uhr, ins Mehrgenerationenhaus, Hansaplatz 17, in Wolfsburg herzlich ein. Nachdem der Vorstand der Landesgruppe Niedersachsen/Bremen dem Zusammenschluss der beiden Kreisgruppen Salzgitter und Wolfsburg zugestimmt hat, wird die Bundesgeschäftsstelle des Verbandes der Siebenbürger Sachsen e. V. in München in Kürze die Mitglieder der Kreisgruppe Salzgitter in die Kreisgruppe Wolfsburg übertragen. Demnach ist dieses die erste gemeinsame Mitgliederversammlung, die abgehalten wird.





Mit Ihrer Unterstützung wollen wir auch bei dieser Wahl einen tatkräftigen Vorstand aufstellen, der sich in den kommenden vier Jahren für die Pflege unseres Brauchtums, den Erhalt unserer Gemeinschaft und die Jugendarbeit aktiv einsetzt. Auf der Tagesordnung stehen neben Tätigkeits- und Kassenbericht des Vorstandes der KG Wolfsburg auch Neuwahlen des Vorstandes und die Vorstellung der geplanten Veranstaltungen in 2022. Tagesordnung: 1. Begrüßung und Totenehrung; 2. Bericht des Vorsitzenden und Rückblick 2019, 2020, 2021 und 2022; 3. Kassenbericht; 4. Bericht der Kassenprüfer; 5. Entlastung des Kassenwartes und des Vorstandes; 6. Bericht der Kulturgruppen und Seniorengruppe; 7. Aussprache zu 2. bis 6.; 8. Bestimmung eines Wahlleiters und Protokollführers; 9. Neuwahl des Vorstandes; 10. Verschiedenes, Termine und Veranstaltungen 2022Mit Ihrer Unterstützung wollen wir auch bei dieser Wahl einen tatkräftigen Vorstand aufstellen, der sich in den kommenden vier Jahren für die Pflege unseres Brauchtums, den Erhalt unserer Gemeinschaft und die Jugendarbeit aktiv einsetzt. Im Namen des Vorstandes

Gerhard Schunn

