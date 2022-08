Wir können es noch – 27. Kronenfest in Augsburg

Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause fand am 24. Juli endlich wieder das Kronenfest der Kreisgruppe Augsburg im wunderschönen Pfarrgarten der St.-Andreas-Kirche statt. Trotz der langen Pause und der großen Hitze war der Pfarrgarten schnell gut gefüllt und zahlreiche Besucher von nah und fern feierten um die bunt geschmückte Krone.

Trachtenaufmarsch unter der Krone in Augsburg. Foto: Rolf Schnell

Timo Schulz klettert auf die Krone. Foto: Peter Bergmann

Die Vorbereitungen hatten bereits am Samstag begonnen. Während ein Teil der Siebenbürgischen Tanzgruppe Augsburg frühmorgens auf den Feldern die Blumen für die Krone pflückte, wurde der Pfarrgarten vorbereitet. Nachdem die Krone mit Korn, Eichenlaub und den gesammelten Feldblumen gebunden worden war, konnte der Kronenbaum am späten Nachmittag aufgestellt werden.Das Fest begann am Sonntagmorgen mit einem Gottesdienst, den Pfarrer Markus Maiwald von der Kirchengemeinde St. Andreas und der geladene Gastpfarrer Carl-Franz Weingärtner gestalteten. In seiner Predigt ging Pfarrer Weingärtner auf die Kirchenburgen in Siebenbürgen ein, die stillschweigend Schutz und Beständigkeit vermittelten. Nach dem Verlassen der Heimat könne nun der christliche Glauben Schutz und Beständigkeit bieten. Jesus habe für uns Menschen den Weg durchs Leben vorbereitet, durch die Taufe seien wir in sein Erlösungswerk einbezogen. „Das ist mein Schutz und meine Zuversicht. Darin liegt der Grund meiner Lebensfreude, die sich in Dankbarkeit und in der Pflege der Gemeinschaft ausdrückt“, betonte Pfarrer Weingärtner. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst vom Siebenbürger Chor Augsburg unter der Leitung von Elfriede Ungar.Vor dem Festprogramm stärkten sich die Gäste mit den vielen angebotenen Leckereien im Pfarrgarten mit Blick auf den prachtvollen Kronenbaum. Zu Beginn spielte die Siebenbürger Blaskapelle Augsburg e.V. unter der Leitung von Siegfried Krempels einen Aufmarsch, an dem sich eine Vielzahl von Trachtenträgern und Trachtenträgerinnen freudig beteiligte. Mit dabei waren sowohl die Tanzgruppe als auch die Kindertanzgruppe Augsburg sowie die Siebenbürgisch-Sächsische Jugendtanzgruppe Heidenheim. Nachdem sich alle Trachtenträger in einem großen Kreis versammelt hatten, begrüßte der Kreisgruppenvorsitzende Helmut Schwarz die Festgemeinde und die Ehrengäste, darunter Eva Weber, Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg, Dr. Volker Ullrich, Bundestagsabgeordneter, Andreas Jäckel, Landtagsabgeordneter und Vorsitzender des BdV-Bezirks Schwaben, Dr. Hella Gerber, Vorsitzende des BdV-Kreisverbands Augsburg und Vorsitzende des Kreisverbands der Banater Schwaben Augsburg, Elisabeth Krauss, Diakonin in der St. Johanneskirche Augsburg, und Nadine Konnerth-Stanila, Landesjugendleiterin der SJD Bayern. Durch das Programm führte Ute Bako.Nach den Grußworten erklomm der diesjährige Jungknecht Timo Schulz trotz brütender Hitze den zehn Meter hohen Kronenstamm. Das Publikum würdigte seine tolle Leistung mit tosendem Applaus und Jubelrufen. Oben angekommen, hielt Timo die traditionelle Festansprache und erfreute die Kinder mit Unmengen an Süßigkeiten. Nach dem Abstieg eröffnete er mit seiner Freundin Larissa Seiwerth den Tanz um den Kronenbaum.Nach einer kurzen Pause folgten die Darbietungen der Tanzgruppen. Zunächst zeigte die Tanzgruppe Augsburg mit stolzen 16 Tanzpaaren die „Russenpolka“. Danach führte die Kindertanzgruppe Augsburg mit viel Freude den „Hetlinger Bandriter“ auf. Die Gasttanzgruppe aus Heidenheim unter der anwesenden Leitung von Ariane und Patrick Dengel überzeugte mit „Uf am Rossboda“ sowie einer besonderen Version des „Schaulustig“, bei der die Jungs schuhplattelten. Abschließend tanzten die drei Gruppen gemeinsam den „Nagelschmied“. Das Publikum bedankte sich mit großem Applaus für die gelungenen Darbietungen. Die Siebenbürger Blaskapelle Augsburg e. V. ließ den Nachmittag mit bekannten Liedern ausklingen, während sich Freiwillige daran versuchen konnten, selbst den Kronenbaum zu erklimmen.Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen, insbesondere bei der fleißigen Jugend, ohne die ein solches Fest nicht möglich wäre, dem Grillteam um Walter Jakobi und natürlich bei allen Freunden und Gästen für ihr Kommen zu unserem 27. Kronenfest.

Lisa Spielhaupter, Frank Orend