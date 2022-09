Sommerfest mit Vorstandswahlen in Bielefeld

Am 20. August fand, in neuen Räumlichkeiten, im Gemeindehaus der evangelischen Kirche Bielefeld-Brake unser Sommerfest mit Vorstandswahlen statt. Der Einladung folgten viele Mitglieder und Gäste. Es wurde ein Nachmittag mit frohem Beisammensein nach langer Corona-Pause.

Der neue Vorstand der Kreisgruppe Bielefeld, von links: Hedi Sander, Hermine Guist, Brigitte Gross, Heidi Sander, Werner Sander, Renate Sifft, Günther Zimmermann, Anna Filippi, Georg Gierling, Gerlinde Walesch. Foto: Robert Sander

Aufgrund des großen Gesprächsbedarfs und der Wiedersehensfreude wollten wir uns erstmal mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen stärken. Die vielen fleißigen Kuchenspenderinnen haben zu einer abwechslungsreichen Kuchenauswahl beigetragen.Den offiziellen Teil unserer Veranstaltung, die Hauptversammlung mit Vorstandswahlen, eröffnete die Keisgruppenvorsitzende, Heidi Sander, mit lieben Begrüßungsworten und berichtete von den Tätigkeiten der letzten vier Jahre. Es folgte der Kassenbericht. Da die Kassenprüfer keine Beanstandung hatten, wurde der Vorstand entlastet.Unter der kompetenten Leitung von Robert Sander wurde zügig und problemlos der neue Vorstand gewählt. Einstimmig wurden folgende Mitglieder gewählt: Heidi Sander – Vorsitzende; Werner Sander – Stellvertretender Vorsitzende; Georg Gierling – Kassenwart; Anna Filipi – Stellvertretender Kassenwart; Brigitte Gross und Günther Zimmermann – Kassenprüfer; Hedi Sander- Ersatzkassenprüfer; Renate Sifft – Schriftführerin; Hermine Guist – Frauenreferentin; Gerlinde Walesch – Jugendreferentin.Für die langjährige und gute Zusammenarbeit im Vorstand der Kreisgruppe bedanken wir uns bei Annemarie und Simon Binder, Susanne und Hans Martin Weidner, Herta Foof, Ute Drothler und Robert Sander. Durch euren Einsatz für die Gemeinschaft konnten viele schöne Veranstaltungen erfolgreich durchgeführt werden. Wir wünschen euch alles Gute, Gesundheit und freuen uns, euch bei unseren Veranstaltungen weiterhin zu treffen.Dem neuen Vorstand wünschen wir alle viel Erfolg, eine gute Zusammenarbeit und Freude an der Vereinsarbeit für die nächsten vier Jahre.Den Gemeinschaftssinn des Vereins erlebten wir in den nachfolgenden Stunden unseres Sommerfestes. Es wurden Mici und Bratwürstchen gegrillt, die Gesprächsrunden erweitert, um danach mit bester Laune zu der Musik unseres DJ Werner bis zur späten Stunde zu tanzen. Danke an alle Helfer, die so fleißig zu diesem gelungenen Auftakt unseres Gemeinschaftslebens beigetragen haben.

Renate Sifft