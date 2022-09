Teilnahme am Schützenfest-Umzug in Biberach

Seit vielen Jahren nimmt unsere Kreisgruppe am historischen Festzug an Bauerschützen in Biberach teil. Wir sind mittlerweile ein fester Bestandteil dieser Veranstaltung und werden Jahr für Jahr automatisch als teilnehmende siebenbürgische Trachtengruppe berücksichtigt.

Siebenbürger Sachsen beim Schützenfest-Umzug in Biberach. Foto: Mathias Henrich

Bedingt durch die Corona-Pandemie, fiel auch diese Veranstaltung in den letzten beiden Jahren aus. Nun konnten wir mit einer stolzen Gruppe von 55 Teilnehmern, wovon 13 Kleinkinder und viele Jugendliche aus den Jugend- und Kindertanzgruppen dabei waren, unsere Trachten einem breiten Publikum zeigen. Die Straßen waren gesäumt von einer Vielzahl von Zuschauern, die kräftig applaudierten. Das Wetter war sehr schön, allerdings auch sehr warm. An vielen Stellen wurden kühlende Getränke für die Teilnehmer verteilt, was wohlwollend angenommen wurde.Traditionell versammeln sich nach dem Umzug alle Teilnehmer, Begleiter und deren Helfer am Sportplatz in Ampfelbronn, um dort den Tag weiter mit guter Laune und unter Gleichgesinnten ausklingen zu lassen. Hier werden Mici und Getränke von der Kreisgruppe für die Anwesenden gespendet. Beilagen und Kuchen bringen die Teilnehmer selbst mit und alles wird zu einem bunten Büfett zusammengestellt, was somit zu einer großen Auswahl führt. Die Kinder und Jugendlichen können sich auf dem großen Sport- und Spielplatz austoben. Das wurde aber, bedingt durch die Hitze, in diesem Jahr doch etwas eingeschränkt und viel mehr die Schatten der Sträucher und die kühlende Nässe gesucht. Bei guter Laune, Musik, Speisen und Getränken ging ein sehr schöner Tag zu Ende und alle waren, trotz der leichter Erschöpfung, zufrieden, dass auch diese Veranstaltung wieder stattgefunden hat. Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Jahr, wenn es wieder traditionell gemäß Biberacher Begrüßung heißt: „Scheene Schütza“! Allen Helfern, Teilnehmern und Spendern danken wir hiermit recht herzlich.

Mathias Henrich