Kreisgruppe Dortmund und Umgebung: Vorstandswahlen und Grillfest

Endlich sehen wir uns wieder, ohne Maske, ohne Abstand, wie in den guten, normalen Zeiten. Es ist der 27. August, 14.00 Uhr. Die Versammlung, in der die um ein Jahr vertagten Vorstandswahlen stattfinden sollen, kann beginnen. Die Mitglieder bewundern den festlich geschmückten Saal, die frischen Blumensträuße (Dank an Gerhard Stirner) und stärken sich mit Kaffee und leckerem Kuchen. Es herrscht fröhliche Stimmung.

Der neue Vorstand in Dortmund, erste Reihe (von links): Martha Koch-Wagner, Emma Moder, Monika Geltsch, Johanna Geisler, Christina Braunstein (Vorsitzende) und Bundesvorsitzender Rainer Lehni; zweite Reihe: Anton Schneider, Heinz-Jürgen Lühr, Rudolf Moder, Katrin Maerker, Dinu Braunstein und Wilhelm Kaufman. Foto: Heike Mai-Lehni

Nach dem Kaffeetrinken eröffnet die Vorsitzende Christina Braunstein die Versammlung. Sie begrüßt die Mitglieder und Besucher ganz herzlich, ebenso die Ehrengäste, den Bundes- und Landesvorsitzenden Rainer Lehni und seine Gattin Heike Mai-Lehni, Kulturreferentin im Landesvorstand. Die Vorsitzende berichtet über die Aktivitäten der letzten vier Jahre, über die Kontaktschwierigkeiten während der Pandemiezeit, über den Neubeginn mit eher vorsichtigen Aktionen, die erfreulicherweise ein Verbandsleben wieder ermöglichten. Kulturreferentin Emma Moder zeigt in ihrer Berichterstattung das vielfältige Kulturleben der Kreisgruppe auf, dank eines ambitionierten Chores, einer begeisternden Tanzgruppe und einer erfolgreichen Theatergruppe, deren Vorführungen gut bis sehr gut besucht waren.Wie man sieht, lebt die Kreisgruppe Dortmund und Umgebung weiter und weckt noch Interesse. Trotz natürlicher Abgänge sind auch Neuzugänge zu verzeichnen, so dass seit der letzten Hauptversammlung aus dem Jahre 2017 mit 275 Mitgliedern im Jahr 2022 mit 300 Mitgliedern doch noch Zuwachs zu vermelden ist. Wir können mit Zuversicht in die Zukunft blicken: Es gibt noch Menschen, denen die Bewahrung der siebenbürgischen Tradition wichtig ist, die gute Ideen, den Willen und die Kraft haben, diese zu verwirklichen. Aber auch der Appell an alle Landsleute, am Verbandsleben aktiv teilzunehmen, hat immer noch Gültigkeit.Nach dem Kassenbericht und dem Bericht der Revisoren, in dem es nichts zu beanstanden gab, wird der Vorstand entlastet und die um ein Jahr verlängerte Amtsperiode ist somit beendet.Landesvorsitzender Rainer Lehni würdigt die Arbeit des Vorstands und hat für Monika Geltsch, Katrin Maerker und Renate Stirner (entschuldigt) eine Überraschung mitgebracht: Ihnen wird das Silberne Ehrenwappen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen für den langjährigen ehrenamtlichen Einsatz zum Wohle unserer siebenbürgischen Gemeinschaft verliehen.Für die nun folgende Wahl eines neuen Vorstands wird Rainer Lehni als Wahlleiter gewählt. Bei offener Abstimmung wurden für den Vorstand der Kreisgruppe Dortmund und Umgebung folgende Mitglieder gewählt: Christina Braunstein – Vorsitzende, Monika Geltsch – stellvertretende Vorsitzende, Heinz-Jürgen Lühr – stellvertretender Vorsitzender und Schriftführer, Johanna Geisler – Kassenwartin. Nach über 30 Jahren erfolgreicher Vorstandsarbeit wollte Elke Kremer nicht mehr als Kassenwartin kandidieren und stellte ihr Amt zur Verfügung. Auch Johann Thiess erklärte, nicht mehr kandidieren zu wollen, da er sich jüngere Leute für das Ehrenamt wünschte. Nun, mit der Wahl des zweiten stellvertretenden Vorsitzenden und der neuen Kassenwartin, wurde seinem Wunsch entsprochen. Als Kassenprüfer wurden gewählt: Rudolf Moder und Willhelm Kaufmann sowie als Stellvertreter bzw. Stellvertreterin Anton Schneider und Martha Koch-Wagner. Für die vorgeschlagenen Referate wurden bestätigt: Renate Stirner – Frauenreferat, Emma Moder – Kulturreferat und Dinu Braunstein – Öffentlichkeitsarbeit. Weiterhin Mitglied im Vorstand ist Katrin Maerker, Vorsitzende des Chores. Zum Schluss wurden die Delegierten für die Delegiertenversammlung der Landesgruppe NRW gewählt: Monika Geltsch, Heinz-Jürgen Lühr, Johanna Geisler, Renate Stirner, Emma Moder und Dinu Braunstein.Da sämtliche Punkte der Tagesordnung erledigt waren und der heiße Grill und die kühlen Getränke auf uns warteten, stand dem beliebten Grill-Sommerfest nichts mehr im Wege. Die wunderbare Darbietung der Tanzgruppe, begleitet von Hans Thiess auf seiner Ziehharmonika, die Wiedersehensfreude der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie das schöne Sommerwetter, das uns Gott geschenkt hatte, trugen zum Erfolg dieses Nachmittags bei. An dieser Stelle ein dickes Lob an alle Helferinnen und Helfer. Herzlichen Dank für den schönen Nachmittag!

Der Vorstand