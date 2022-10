11. Oktober 2022

Tag der Heimat in Augsburg: Unermüdlich im Dienste der Landsmannschaft

Am 1. Oktober fand unter der Schirmherrschaft der Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber der Tag der Heimat in den Örtlichkeiten der Gemeinde Unsere Liebe Frau in Augsburg statt, organisiert vom Bund der Vertriebenen (BdV), Kreisverband Augsburg, unter Leitung von Dr. Hella Gerber StR, BdV-Kreisvorsitzende Augsburg Stadt.

Gruppenbild mit Ehrengästen, Pfarrer, Fahnenabordnungen und Siebenbürger Chor beim Tag der Heimat in Augsburg. Foto: Ulrike Lassner Das Thema „Vertriebene und Spätaussiedler: Brückenbauer in Europa" nahmen nicht nur die Pfarrer Markus Bader und Markus Maiwald im ökumenischen Gottesdienst sowie die Sprecher des BdV und der Politik, wie Andreas Jäckel, bayerischer Landtagsabgeordneter und BdV-Bezirksvorsitzender, Christian Knauer, BdV-Landesvorsitzender, und Sylvia Stiersdorfer, MdL, Beauftragte der Bayrischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, auf, sondern auch die teilnehmenden Landsmannschaften lebten es gleich bei der Vorbereitung dieser Feier. Aufgaben wie Herrichten des Saals, Verkauf von Kaffee und Kuchen, Teilen von zwei vorhanden Tischen auf drei Landsmannschaften, um deren Flyer auszulegen, waren mitnichten Anlass zu Streit, sondern eine willkommene Gelegenheit, sich freundlich anzulächeln und sich zu vernetzen. Der Siebenbürger Chor Augsburg unter Leitung von Elfriede Ungar ließ sich weder von den herbstlichen Temperaturen noch vom Regen abschrecken und sang in der Kirche, gekleidet in wärmende Mäntel und Windjacken. Ajona Heiser begleitete musikalisch den Fahneneinzug und das Totengedenken. Die Reden wurden umrahmt vom Chor „Heimatmelodie" der Deutschen aus Russland unter Leitung von Frau Heiser, begleitet von Akkordeon und Klavier. Geehrt wurden seit zwei Jahrzehnten Aktive aus der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland: Kreisvorsitzende Helene Sauter, zugleich stellvertretende BdV-Kreisvorsitzende, und Juri Heiser, ehemaliger Kreisvorsitzender seiner Landsmannschaft und früherer BdV-Kreisvorsitzender, Organisator großer landesweiter BdV-Veranstaltungen. Sie bekamen im Namen des BdV-Präsidenten Dr. Bernd Fabritius die BdV-Ehrennadel in Silber und Gold. Die Siebenbürgische Augsburger Tanzgruppe unter Leitung von Agnes Bartel und Adrian Schneider erntete Riesenapplaus für ihre schwungvolle Darbietung und wurde später von den Rednern als Beispiel gelungener Weitergabe der Tradition an die Jugend angeführt. Herzlichen Dank allen Aktiven und Helfern unserer Kreisgruppe sowie Annemarie Klein, Stellvertretende BdV-Kreisvorsitzende, für die Koordination im Vorfeld und BdV-Beisitzer Rolf Schnell, Verantwortlicher vor Ort, für ihren Einsatz zum Gelingen dieses Festes. Ulrike Lassner

