15. November 2022

Einladung zum Herbstball in Nürtingen

Der Herbstball der Kreisgruppe Kirchheim/Teck – Nürtingen findet am Samstag, dem 19. November, in der Beutwanghalle, im Beutwang 1 in 72622 Nürtingen-Neckarhausen statt. Dazu sind alle Freunde und Bekannte von nah und fern herzlich eingeladen.





Wir freuen uns auf euch. Im Namen des Vorstands Einlass ist ab 19.00 Uhr, Beginn 20.00 Uhr. Der Abend wird musikalisch von der Musikband „Rocky 5“ begleitet. Die Metzgerei Hermann aus Esslingen verwöhnt uns mit siebenbürgischen Spezialitäten. Alkoholische (z.B. Fassbier) und nichtalkoholische Getränke werden von der Kreisgruppe geboten. Eintrittspreise: Erwachsene 15 Euro, Mitglieder mit Ausweis 13 Euro, Jugendliche zwischen 14-18 Jahren zahlen 8 Euro. Für Kinder bis 14 Jahren ist der Eintritt frei.Wir freuen uns auf euch. Im Namen des Vorstands Theresia Hilger, Schriftführerin

