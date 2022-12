17. Dezember 2022

Brauchtumspflege in Heusenstamm

Der herbstlich geschmückte Saal in der TSV-Gaststätte in Heusenstamm platzte am 22. Oktober aus allen Nähten. Was so eine Dampflok und das „Schlager-Taxi“ für eine enorme Wirkung haben! Nein, es war nicht die Wusch, die den meisten Platz für sich beanspruchte. Es waren die Zuschauer, die herbeiströmten, um sie zu sehen und über ihre Geschichte zu hören.

Gäste und Band beim Brauchtumsabend in Heusenstamm. Foto: Hans Schuller Die Laiendarsteller aus Hessen und Bayern gaben den Moment des neugierigen Erwartens der Einfahrt der Wusch in Agnetheln 1898 zum Besten. Unter der Regie von Doris Hutter agierten sie zum ersten Mal auf der Bühne der Turnhalle. Das Publikum belohnte ihre beachtenswerte Leistung, die erwartungsvolle Ungeduld „Se kit, se kit“… (die Wusch als Schiebekulisse) mit großem Applaus. Das war nur ein Punkt des reichhaltigen Programms. Ortrun Maurer führte durch den Kulturabend und gab Interessantes über die Entstehung des Stücks, seine Darsteller sowie die Blaskapelle preis. Mit „Musikantengrüße“ eröffneten die Siebenbürger Musikanten Rüsselsheim unter der Leitung von Herbert Hermann das Fest.



Danach begrüßte die Landesvorsitzende Ingwelde Juchum die Gäste. Sie versicherte, dass das Kulturprogramm all das beinhalte, was in Siebenbürgen zur Tradition geworden war: Musik, Laientheater und Volkstanz. Die stellvertretende Bundesvorsitzende Doris Hutter brachte ihre Freude über die Einladung zum Ausdruck. Es sei ihr eine Herzensangelegenheit, das sächsische Kulturgut zu pflegen und zu erhalten. Ihr Appell, zur Erhaltung des Kulturerbes beizutragen, wurde mit anhaltendem Applaus gewürdigt.



Die Blaskapelle erfreute mit einem schwungvollen „Strauß Melodien“ und „Goldene Trompeten“. Seit 38 Jahren präsentiert sie sich bei siebenbürgischen Veranstaltungen. Hervorheben möchte ich die Musikstücke von zwei siebenbürgischen Komponisten: „Herbstwind“ von Hans Bruss und unser „Siebenbürgenlied“ von Johann Lucas Hedwig. Nach der Theateraufführung bedankte sich Doris Hutter bei dem aufmerksamen Publikum, bei den Musikanten für die musikalische Unterstützung und beim Landesvorstand für die gute Kooperation. Die Musikanten verabschiedeten sich mit einem musikalischen Feuerwerk. Kaum war der letzte Ton verklungen, marschierten sechs junge Paare der Siebenbürgischen Tanzgruppe Pfungstadt ein. Die Zuschauer honorierten die unter der Leitung von Anitta Krafft-Daniel und Mark-Alexander Krafft einstudierten Volkstänze „La fiorentina“, „Drehdans“ und „Simsalabim“ mit lautem Applaus. Zum Abschlusstanz „Schaulustig“ wurden Gäste eingeladen. Danach marschierte paarweise ein Riesenzug, begleitet von fröhlichen Zurufen, von der Tanzfläche.



Mit raschen, einstudierten Griffen bereitete sich die Band „Schlager-Taxi“ mittlerweile auf der Bühne für ihren Auftritt vor. Sie sorgte mit bekannter Tanzmusik für ausgelassene Stimmung. Auf der Tanzfläche hätte man keine Stecknadel mehr fallen lassen können. Tanzen macht durstig und hungrig. Für das leibliche Wohl sorgte die Familie des Wirtes der Gaststätte. Nur mit vielen fleißigen Händen kann eine Kulturveranstaltung erfolgreich sein. Teilnehmer des Tanzseminars in Heusenstamm. Foto: Marlene Linz Eine glückliche Fügung war das Tanzseminar der Jugend am gleichen Tag. Das Seminar wurde von Marlene Linz organisiert. Unter der Anleitung von Tanzreferent Olaf Reitz wurden unter anderem Salsa, Rumba, Discofox, Tango, Bachata getanzt. Die Tänzerinnen und Tänzer hatten viel Spaß, obwohl es teilweise recht anstrengend war. Sie bewiesen am Nachmittag noch viel Energie, denn die jungen Leute halfen bei der Bestuhlung des Saales mit.



