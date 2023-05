29. Mai 2023

Kreisgruppe Gummersbach feiert 50-jähriges Bestehen

Liebe Landsleute, liebe Freunde! Die Kreisgruppe Gummersbach des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. lädt Sie herzlich zur 50-Jahr-Feier für Samstag, den 3. Juni, um 19.00 Uhr in die Fritz-Wippermann-Halle des Schießvereins Bernberg 1910 e.V., Schützenstraße 17, in Gummersbach ein.

Das Festprogramm wird vom Blasorchester Siebenbürgen-Drabenderhöhe und der Tanzgruppe Wiehl-Bielstein mitgestaltet. Die Festrede wird unser Bundes- und Landesvorsitzender Rainer Lehni halten. Wir würden uns sehr freuen, viele Gäste begrüßen zu dürfen. Für super Stimmung sorgt die „Harmony-Band“ aus Bayern. Bringen Sie gute Laune mit und erleben Sie einen schönen und unterhaltsamen Abend. Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt. Günter Scheipner, Vorsitzender

Schlagwörter: Gummersbach, Jubiläum, Einladung

