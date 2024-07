31. Juli 2024

Kronenfest der Kreisgruppe Dinkelsbühl – Feuchtwangen

Am 30. Juni war es wieder so weit in Dinkelsbühl: Das alljährliche Kronenfest stand an und wurde trotz vorherig schlecht gemeldetem Wetter ehrenwert zelebriert. Ein jahrhundertealter Brauch zum Erntebittfest, den wir auch heute noch wahren.

Benno Wellmann besteigt die Krone in Dinkelsbühl. Foto: Viktoria Magler Am Samstag hatten sich zunächst fleißige Helfer getroffen, um gemeinsam die festliche Krone aus Blumen zu binden und die letzten Vorbereitungen zu treffen. Viele Hände machten hier ein schnelles Ende. Am Sonntag startete das Fest mit einem Gottesdienst, es folgte das Kronenbesteigen. Benno Wellmann nahm die Herausforderung an und beglückte danach die Kinder mit Süßigkeiten. Mit anschließendem Tanz der Gruppe Weißenburg – Gunzenhausen und musikalischer Unterhaltung durch die Blaskapelle Göppingen wurde zusammen gefeiert und gelacht. Auch hungrig sollte an dem Tag keiner nach Hause gehen, denn es gab traditionelle Leckereien vom Grill sowie eine zahlreiche Auswahl an Kuchen und Torten.



