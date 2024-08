Kreisgruppe Wiehl-Bielstein: Gelungenes Kronenfest zur Sommersonnenwende

Das Kronenfest zählte immer schon zu den Höhepunkten eines Jahres bei den Siebenbürger Sachsen. So auch bei der Kreisgruppe Wiehl-Bielstein, die traditionell hierzu für Samstag, den 22. Juni, eingeladen hatte. Bereits am Freitag versammelten sich zahlreiche Helfer/innen, um bei den Vorbereitungen und beim Schmücken der Krone zu helfen. Dank der vielen Blumenspenden der Kreisgruppenmitglieder konnte die Krone binnen drei Stunden gebunden und aufgestellt werden. Nur Petrus musste noch seine Arbeit machen und für gutes Wetter sorgen.

Die Tanzgruppen Wiehl-Bielstein bereicherten das Fest mit ihren Tänzen unter der Krone. Foto: Günther Melzer

Am Samstagnachmittag war alles bereit und die festlich geschmückte Krone, deren Vorrichtung dankenswerterweise in diesem Jahr von der Nachbarkreisgruppe Drabenderhöhe zur Verfügung gestellt wurde, strahlte bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen. In seiner Eröffnungsrede begrüßte der Vorsitzende Horst Kessmann die zahlreich erschienenen Gäste, darunter auch viele Mitglieder der benachbarten Kreisgruppen. Bezugnehmend auf das 75-jährige Jubiläum des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., das 2024 unter dem Motto „75 Jahre Gemeinschaft – Mach mit“ in Dinkelsbühl gefeiert wurde, bedankte er sich bei allen Aktiven, aber auch bei den Gästen für ihr Interesse am Erhalt der siebenbürgischen Traditionen. Anschließend hielt Pfarrer a. D. Dietmar Auner die Freiluftandacht. Die musikalische Begleitung übernahm das Blasorchester Siebenbürgen-Drabenderhöhe, das unter dem Vorsitz von Andrea Bloos und der musikalischen Leitung von Roland Pütz steht. In seinem Grußwort bedankte sich Ulrich Stücker, Bürgermeister der Stadt Wiehl, herzlich für die Einladung. „Die Siebenbürger Sachsen sind ein fester Eckpfeiler in Wiehl. Sie leben Gemeinsamkeit und Miteinander und sie bereichern diese Stadt und bringen Vielfalt mit“, so Stücker erfreut.Als ersten Höhepunkt des Nachmittages gab es den gemeinsamen Aufmarsch aller Tanzgruppen der Kreisgruppe, dieses Jahr sogar wieder mit der Jugendtanzgruppe, die seit einigen Jahren erstmals wieder dabei war. Die festlichen Trachten wurden zu den Klängen des Blasorchesters ausgeführt. Anschließend zeigte die Tanzgruppe der kleinsten Tänzer/innen im Alter zwischen zwei und zehn Jahren unter der Leitung von Birgit und Mara Kessmann die Schweizer Tänze „Mir Ämmitaler“ und „Maritgstürm“, was vom Publikum mit viel Applaus belohnt wurde. Die mittlere Tanzgruppe, eine reine Mädchengruppe, ebenfalls geleitet von Mara und Birgit Kessmann, erfreute mit dem „Treffner Tanz“ und „D’r Seppl“.Als weiterer Höhepunkt und erstmalig in der Kreisgruppe Wiehl-Bielstein folgte die Besteigung der Krone. Diese ehrenvolle Aufgabe übernahm Len­nart Frielingsdorf, aktiver Tänzer der Jugendtanzgruppe. Oben angekommen, richtete er das Grußwort gekonnt in siebenbürgischer Mundart an die Gäste, obwohl er keine siebenbürgischen Wurzeln hat. Der Bonbonregen von der Krone war eine willkommene Abwechslung für die Kinder. Nach einer „Stärkung“ aus der Holzflasche, die in der Krone befestigt war, und dem gelungenen Abstieg wurde traditionsgemäß ein Walzer unter der Krone getanzt.Es folgten die gekonnten Darbietungen der Jugendtanzgruppe unter der Leitung der Eheleute Kessmann mit der „Kleinscheuerner Polka“ und „Ein runder ­Geburtstag“. Die Erwachsenentanzgruppe erfreute das Publikum mit der „Breidenbacher Polka“ und der „Mühlenpolka“. Zum Abschluss zeigten zwölf Paare aus der Jugend- und Erwachsenentanzgruppe mit dem gemeinsamen Bändertanz ihr Können und wurden vom begeisterten Publikum mit reichlich Applaus bedacht.Den restlichen Nachmittag verbrachten die rund 300 Gäste beim gemütlichen, familiären Fest bei Kaffee und Kuchen sowie siebenbürgischen Grillspezialitäten, umrahmt von Klängen des Blasorchesters Siebenbürgen-Drabenderhöhe. An diesem herrlichen Sommerabend wurde dann noch bei ausgelassener Stimmung zu den Hits von DJ Dengel getanzt und bis in die Morgenstunden gefeiert.Ein herzlicher Dank ist auszusprechen an all jene, die sich das Motto der Kreisgruppe „Wir lieben und leben siebenbürgische Tradition“ zu Herzen nehmen und zum Gelingen eines solchen Festes beigetragen haben, seien es die vielen Helfer/innen beim Auf- und Abbau, Bäcker/innen, Pfarrer, Musikanten und Tänzer/innen.

G. Binder