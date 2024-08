Erstes Baumstriezel-Backseminar in Drabenderhöhe

Mit einem herzlichen Willkommen begrüßten der Vorstand der Kreisgruppe Drabenderhöhe und die Seminarleiterin Sabine Christel die 15 Teilnehmerinnen sowie zwei Teilnehmer zum ersten Baumstriezel-Backseminar.

Die Teilnehmer des ersten Baumstriezel-Backseminars in Drabenderhöhe. Foto: Katharina Drotleff

Baumstriezel backen, wer kann das schon? Dabei essen wir ihn alle gerne, der schmeckt ja auch immer gut. Sabine Christel und ihr Mann Oskar hatten sich bereit erklärt, das Seminar zu leiten, und hatten auch alles Nötige, Gerätschaften und Zutaten, mitgebracht und aufgebaut. Nach kurzer Einweisung und Rezept-Verteilung ging es los, Dotter und Eiweiß wurden getrennt, Butter geschmolzen, Milch erhitzt, Hefe aufgelöst, Mehl und Zucker kamen dazu, so wurde der Teig vorbereitet. Während er ruhte und langsam aufging, wurde gemeinsam gefrühstückt. Nachdem der Teig genug geruht hatte, schnappte sich jeder sein eigenes Nudelholz, denn jeder durfte seinen eigenen Baumstriezel selber backen. Es wurde der Teig gewalkt, auf die Holzbäume aufgerollt und festgeklopft, ab damit in den vorgeheizten Backofen. Nach kurzer Zeit war der erste fertig, ein Prachtstück, er wurde sofort gekostet und für sehr gut befunden. In Honigberg war es Brauch, dass zum Baumstriezel auch noch Kipfel gebacken wurden. Das machen wir auch, hieß es, sofort wurde ein Teig geknetet und Kipfel gebacken.Kaffee, Baumstriezel, Kipfel und ein Glas Sekt durften nicht fehlen, so wurde der wundervolle Tag abgeschlossen. Mit glücklichen und zufriedenen Gesichtern und dem eigenen Baumstriezel in der Hand verließen alle Teilnehmer, dankend für den schönen Tag, das Backseminar. Man verabschiedete sich bis zum nächsten Termin, dann backen wir Zitronenschnitten, Liaschnitten und noch viel mehr, ich freue mich schon darauf.Unser aller Dank geht an Sabine Christel und ihren Mann Oskar, vielen Dank für euren Einsatz. Ein Dankeschön geht auch an das Haus Siebenbürgen, Wohn- und Pflegeheim, das uns die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat. Danke auch dem Oberbergischen Kreis, der uns finanziell unterstützt. Danke allen Helferinnen und Helfern, die zum Gelingen dieses schönen Tages beigetragen haben.

Helmut Scharpel