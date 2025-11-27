Weißkohlsuppe, Krauteintopf (Lucskos)

• 1 kg Weißkraut (Weißkohl) oder Spitzkohl• 400 g Schinkenspeck, leicht geräuchert (oder durchwachsener Bauchspeck oder Rippchen; rumänisch Costiţă)• 200 g geräucherte Bratwurst• 2 Möhren (Karotten)• 1 Pastinakenwurzel• 1 Petersilienwurzel oder frisch gehackte Petersilienblätter• 1 Stück von einer Sellerieknolle oder 3 Stangensellerie• 1 rote Paprikafrucht• ½ Lauchstange (Porree)• 1-2 Zwiebeln• 2 Tomaten (oder 1 EL Tomatenmark)• 50 ml neutrales Pflanzenöl (Raps- oder Sonnenblumenöl)• 2 TL Salz• 1 Prise Zucker• 1 TL Paprika edelsüß• Pfeffer ca. ½ TL• 2 Lorbeerblätter• 150 ml Gemüsebrühe (2 EL Instant-Gemüsebrühpulver mit heißem Wasser auflösen)• 2 Zweige Eisenkraut (Bohnenkraut) oder Thymian und 1 Dillzweig als Bündel binden (evtl. 1 kleiner Liebstöckelzweig)• 2,5-3 Liter Wasser• 150 g Creme double (Rahm) oder 200 g Sauerrahm 10%• 1 gehäufter EL Mehl• 2 EL EssigGemüse waschen, schälen und in Würfel und feine Streifen schneiden. Bauchspeck in Scheiben schneiden und die Wurst in Stückchen schneiden. Öl in den Suppentopf geben und erhitzen. Wurst und Fleisch hineingeben und etwas anbraten lassen. Zwiebeln und Paprika mit anbraten. Karotten hinzufügen und auch mit andünsten. Tomaten und 1 Prise Zucker hinzufügen und kurz mitdünsten. Paprikapulver hineinrühren und mit der Gemüsebrühe ablöschen. 3 Liter Wasser hinzufügen und alles zum Kochen bringen. Pastinaken- und Selleriewürfel, Lorbeerblätter, Dill-Eisenkrautbund, Pfeffer und Salz hinzufügen und alles etwa 20-30 Minuten weiterköcheln. Dann kommt der fein gehackte Kohl dazu und weitere 30 Minuten köcheln.1 gehäuften EL Mehl mit Rahm und Suppenbrühe glattrühren. Von der heißen Suppe reichlich Flüssigkeit hineinrühren, damit ein Temperaturausgleich stattfindet. Das Gemisch in die Suppe in zwei Schritten hineinrühren und mit dem Essig abrunden. Die Suppe probieren und eventuell nachwürzen, falls nötig.