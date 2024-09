4. September 2024

Unvergessliche Erlebnisse beim Sachsentreffen

Über 60 Mitglieder der Kreisgruppe Bad Tölz – Wolfratshausen traten am 1. August die Reise zu dem Großen Sachsentreffen nach Hermannstadt an. Die Gruppe, angeführt von der Vorsitzenden Ursula Meyndt und der Kulturreferentin Iris Maurus, nahm am Trachtenumzug teil und wurde von den Isartaler Adjuvanten, unterstützt von Mitgliedern der Egerländer G‘moi sowie oberbayerischen Musikkollegen, musikalisch begleitet. In ihrer festlichen Tracht und mit großem Stolz marschierten sie am 3. August zusammen mit dem Geretsrieder Bürgermeister Michael Müller und dem Pfarrer Dr. Theo Heckel, die sich ebenfalls in die traditionellen siebenbürgischen Gewänder gekleidet hatten, vom Huetplatz durch die schönen Gassen von Hermannstadt zum Großen Ring.

Pfarrer Dr. Theo Heckel, Vorsitzende Ursula Meyndt, der Geretsrieder Bürgermeister Michael Müller, gefolgt von den Isartaler Adjuvanten und über 60 Mitgliedern der Kreisgruppe Bad Tölz – Wolfratshausen, beim Festumzug des Sachsentreffens in Hermannstadt. Foto: Roland Widmann Erfreulich viele Kinder und Jugendliche gehörten zu unserer Gruppe. Trotz glühender Sonne liefen alle tapfer mit und winkten den begeisterten Zuschauern fröhlich zu. Die allerkleinsten Mitglieder wurden im festlich geschmückten Bollerwagen gezogen oder auf den Schultern ihrer Väter getragen, während alle gemeinsam dem Takt der Adjuvanten folgten. Dieses Bild unterstrich die Lebendigkeit und das tiefe Traditionsbewusstsein unserer Gruppe.



Trotz ihres eindrucksvollen Erscheinens und der großen Teilnehmerzahl wurde unsere Gruppe (mit Zugnummer 80), ebenso wie die darauffolgenden Gruppen, kurz vor der Festtribüne von den Organisatoren des Siebenbürgenforums umgeleitet, da die ursprünglich geplante Route des Trachtenzugs vom Sicherheitsdienst des Präsidialamtes gesperrt wurde und der Große Ring schon mit anderen aufmarschierenden Trachtengruppen gefüllt war. Trotz dieser kleinen Enttäuschung waren wir waren alle froh und dankbar, ein Teil der großen Gemeinschaft zu sein. Die Isartaler Adjuvanten wurden an den nächsten Tagen von verschiedenen Veranstaltern, darunter den Gemeinden Reichesdorf und Hundertbücheln, eingeladen, ihre musikalischen Beiträge in den siebenbürgischen Dörfern darzubieten. Diese herzlichen Einladungen machten die Reise für alle Beteiligten zu einem unvergesslichen Erlebnis.



Besonderer Dank gilt der unermüdlichen Arbeit von Ursula Meyndt und Iris Maurus, den Leitern der Musik- und Tanzgruppen sowie allen Teilnehmenden, die durch ihr Engagement zum Erfolg dieser Reise beitrugen. Ihr Einsatz ermöglichte es der Gruppe, ihre Kultur und Traditionen beim Sachsentreffen würdig zu vertreten. Ein weiterer Dank geht an Bürgermeister Michael Müller und Pfarrer Theo Heckel, die durch ihre Teilnahme in siebenbürgisch-sächsischer Tracht einmal mehr gezeigt haben, wie wichtig es ist, kulturelle Brücken zu bauen und die Verbindung zwischen den Menschen über Landesgrenzen hinweg zu stärken. Sie zeigen auch, dass sie gemeinsam mit den Siebenbürger Sachsen für eine Welt stehen, in der kulturelle Unterschiede nicht trennen, sondern bereichern.



Roland Widmann

Schlagwörter: Bad Tölz – Wolfratshausen, Sachsentreffen

