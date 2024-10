Kronenfest Landshut: Traditionen pflegen, Gemeinschaft stärken

Ihr traditionelles Kronenfest feierte die Kreisgruppe Landshut am 13. Juli auf dem Gelände der Alten Ziegelei in Altdorf und knüpfte damit an den Erfolg vergangener Feste an. Bei strahlendem Sonnenschein fanden sich zahlreiche Gäste ein, um einen Tag voller Tradition, Gemeinschaft und Freude zu erleben. Das Fest begann wie gewohnt mit den festlichen Klängen der Siebenbürger Blaskapelle Landshut unter der Leitung von Otto Wellmann, die die Teilnehmer schwungvoll in den Tag begleiteten.

Ehrengäste, umrahmt von der Blaskapelle und Trachtenträgern beim Kronenfest der Kreisgruppe Landshut. Foto: Bernd Breit

In ihrer Rede begrüßte die Kreisgruppenvorsitzende Kerstin Arz die zahlreichen Ehrengäste, darunter Sebastian Stanglmaier, Erster Bürgermeister des Marktes Altdorf und Schirmherr des Festes, Dr. Nina Lubomierski, Dekanin der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Landshut, Rudolf Schnur, Vorsitzender des Kreisverbands Landshut des Bundes der Vertriebenen, sowie Damian Bednarski, Bayerischer Landesvorsitzender der Landsmannschaft der Oberschlesier. Unter den weiteren Ehrengästen befanden sich Franz Prokosch, Ortsvorsitzender der Schlesischen Landsmannschaft der Ober- und Niederschlesier in Landshut, Hans Szeghedi, Vorsitzender der Landsmannschaft der Banater Schwaben in Landshut, Helene Hermann, Vorsitzende der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland, Werner Kloos, Vorsitzender des Landesverbandes Bayern der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., und Nadine Kloos, Landesjugendleiterin der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Bayern (SJD). Auch Manfred Binder, Vorsitzender der Kreisgruppe Ingolstadt, Helmuth Zink, Nachbarvater der Gäubodener Sachsen aus Straubing, und Jürgen Schnabel von Radio Siebenbürgen gaben uns die Ehre. Die Organisatoren freuten sich besonders über die Tanzgruppe des Trachtenvereins Adlkofen, die das Fest mit ihren Tänzen und Trachten bereicherten.In ihrer Ansprache hob Kerstin Arz die Bedeutung des Festes als Familientradition hervor, die seit über 25 Jahren in Altdorf gepflegt wird. Das Kronenfest war und ist ein Fest, das alle Generationen zusammenführt – ein Tag, an dem wir unsere Traditionen nicht nur bewahren, sondern auch an die nächsten Generationen weitergeben, betonte sie. Sie appellierte an die Anwesenden, ihre Kinder und Enkel für das siebenbürgische Brauchtum zu begeistern und sich aktiv an der Gemeinschaft zu beteiligen.Der kulturelle Höhepunkt des Tages war der Aufmarsch der Tanzgruppen, angeführt von der Blaskapelle. Die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Landshut, die mit beschwingten Volkstänzen das Publikum erfreute, sorgte für eine festliche Atmosphäre. Traditionell erklomm ein mutiger junger Mann, in diesem Jahr Manuel Gräf, den Kronenbaum und verteilte Süßigkeiten an die Kinder – ein Brauch, der stets für große Freude sorgt.Bis in die Abendstunden genossen die Besucher siebenbürgische Spezialitäten wie Baumstriezel und Mici. „Es ist immer wieder schön zu sehen, wie unsere Gemeinschaft zusammenkommt, um diesen Tag zu feiern“, sagte sich ein Besucher. „Das Kronenfest ist für uns alle ein fester Bestandteil des Jahres, ein Tag der Begegnung und der Erinnerung an unsere Wurzeln.“Die Kreisgruppe Landshut dankt den vielen freiwilligen Helfern, ohne deren Einsatz dieses Fast gar nicht möglich wäre, so Kerstin Arz abschließend. Wir hoffen, dass wir diese Tradition noch viele Jahre weiterführen können und uns der Nachwuchs auch in Zukunft erhalten bleibt. Das Kronenfest der Kreisgruppe Landshut bleibt ein lebendiger Ausdruck der kulturellen Identität und des Gemeinschaftsgeistes der Siebenbürger Sachsen – ein Fest, das alte Bräuche mit der Gegenwart verbindet und für kommende Generationen lebendig hält.

Stefanie Christian