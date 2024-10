26. Oktober 2024

Kreisverband Darmstadt feiert Jubiläum mit Ball

Der Kreisverband Darmstadt lädt ein zum 50. Jubiläum und Zickernball mit der „Neon“-Band am 2. November in der Sporthalle in Eschollbrücken (Bürgerhaus Eschollbrücken), Freiherr-vom-Stein-Straße 8, 64319 Pfungstadt.

Einlass: 17.00 Uhr, Beginn Jubiläum: 18.00 Uhr, Beginn Ball: 20.00 Uhr. Der Eintritt zum Ball kostet zehn Euro (SJD-Mitglied), zwölf Euro (Verbandsmitglied), 15 Euro (Nicht-Mitglied). Wir freuen uns auf euch!

Schlagwörter: Darmstadt, Jubiläum, Ball

