75-jährige Jubiläumsfeier des Kreisverbandes Kempten/Allgäu

Unter dem Motto „Tradition verpflichtet“ möchte der Vorstand unseres Kreisverbandes mit allen Mitgliedern, deren Verwandten, Bekannten und Freunden am Samstag, den 9. November, das 75-jährige Jubiläum unserer Kreisgruppe im Gasthof Zum Kapitel, Marktplatz 5, 87487 Wiggensbach, gebührend feiern. Dazu haben wir nicht nur Ehrengäste, sondern auch Kulturformationen der Kreisgruppe Landshut eingeladen, die uns bei der Programmgestaltung kräftig unterstützen werden. Parken können Sie im Parkhaus hinter der Gaststätte. Alle Teilnehmer, die eine Tracht besitzen, sollten sie an diesem Tag stolz tragen!

Der Kulturnachmittag beginnt um 14.00 Uhr mit einem offiziellen Teil, der die Grußworte unserer Ehrengäste sowie den Auftritt der Landshuter Blaskapelle und der Erwachsenentanzgruppe beinhaltet. Währenddessen soll für Kinder „etwas Besonderes“ in einem Nebenraum angeboten werden. Im darauffolgenden, gemütlichen Teil unserer Veranstaltung wollen wir uns mit Kaffee und selbst gebackenen siebenbürgischen Spezialitäten (Hanklich, Nusszopf, Kuchen, Kleingebäck) stärken und so unsere siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft pflegen. So wie früher können Sie zu den Klängen der Blaskapelle gern tanzen. Der Wirt hat sich bereit erklärt, im Anschluss, also nach 17.00 Uhr, auch Essen zu servieren. Zu Kaffee und Kuchen lädt die Kreisgruppe alle Anwesenden ein, die Getränke und das Essen müssen Sie selbst bezahlen. Um Kuchenspenden/Kleingebäck wird gebeten. Melden Sie bitte das gespendete Gebäck bis Mittwoch, den 6. November, bei Johann und Irmtraut Ehl, Telefon: (08 31) 6 42 37, an.Der Vorstand möchte im Foyer eine Ausstellung mit siebenbürgischen Exponaten organisieren. Setzen Sie sich bitte spätestens eine Woche vorher mit einzelnen Vorstandsmitgliedern in Verbindung, wenn Sie uns mit Sachen aus Siebenbürgen unterstützen können, oder rufen Sie bei Helmut Hallmen, Telefon: (0 83 74) 72 43, an.Herzlichen Dank im Voraus an alle Kuchenspender und Helfer! Im Namen des Vorstandes

Senta Wotsch