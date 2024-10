Kreisgruppe Drabenderhöhe: Reise zum Heimattag in Österreich

Rund 22 Vertreterinnen und Vertreter des Freundeskreises Wiehl-Bistritz, des Haus Siebenbürgen, der Kreisgruppe Wiehl-Bielstein und der Kreisgruppe Drabenderhöhe folgten der Einladung zum 14. Heimattag des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Österreich. Das Motto des dreitägigen Festes war „80 Jahre Siebenbürger Sachsen in Österreich“.

Freundeskreis Wiehl-Bistritz am Heimattag in Wels/Österreich

Trachtenaufstellung vor der evangelischen Kirche in Wels

Die Gruppe reiste bereits am Donnerstag, dem 19. September, mit eigenen Pkws in Fahrgemeinschaften nach Österreich. Am späten Nachmittag erreichten die Gruppen nach und nach Wels. Der Abend fand seinen Ausklang bei einem gemütlichen Abendessen und guter Stimmung im benachbarten Gasthof.Am Freitag nach dem Frühstück fuhr die Gruppe nach Gmunden. Vom Parkplatz aus lief die Gruppe gemütlich am Traunsee entlang. Viele Erinnerungsfoto entstanden bis zum Stadtzentrum. Nach der Stadtbesichtigung ging es zum Seegasthof „Hois‘n Wirt“. Ein Teil der Gruppe erreichte bei wunderbarem Herbstwetter den Gasthof nach einem fünf Kilometer langen Fußmarsch. Die österreichischen Spezialitäten waren eine köstliche Belohnung, selbst für die nicht so Aktiven der Gruppe.Am Abend fand die Gedenkveranstaltung statt. Begrüßt wurden wir von Manfred Schuller, Obmann des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Österreich.Der Erlebnisbericht über den Treck der Gemeinde Tschippendorf nach Vorchdorf in Oberösterreich des Simon Ohler, ehemaliger Bürgermeister der Gemeinde Tschippendorf, gelesen von Schauspieler Denis Riffel, umrahmt von den Harfenklängen von Christiane Oberleitner, dazu die Fotografien und Informationstexte bewegten viele Herzen und die eine oder andere Träne floss über manches Gesicht. Diese „Mischung“ machte die Gedenkfeier zu einer emotionalen und würdigen Veranstaltung. Anschließend fand eine interessante Podiumsdiskussion statt. Samstag war es dann so weit. Die mitgebrachten Trachten wurden angezogen und gemeinsam liefen wir zur Stadthalle, wo der Festzug startete. Im Anschluss fand die Brauchtumsveranstaltung statt. Die Tanzvorführungen vor der Stadthalle und das Gemeinschaftskonzert der Blaskapelle waren der Höhepunkt des Tages. Am Abend tauschten wir zum Herbstball die Tracht in Dirndl und Lederhosen um.Der Sonntag begann mit der Kranzniederlegung zum Gedenken an die Verstorbenen. Im Anschluss fand der Fest- und Gedenkgottesdienst in der evangelischen Christuskirche statt. Die Trachtenträger standen links und rechts am Eingang zur Kirche, sodass alle, die vorbeiliefen, sich an den Brauch aus der Heimat erinnert fühlten. Nach dem Gottesdienst traf man sich im Hof des Gemeindehauses. Hier verabschiedete sich die Gruppe von den österreichischen Landsleuten.Vielen Dank für den gelungenen Heimattag und dass wir dabei sein durften. Ein großer Dank geht an Dr. Hans Franchy und das Organisationsteam des Freundeskreises Wiehl-Bistritz.

Anita Gutt