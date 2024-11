Auftakt zu einer Tanzgruppe München – Tradition trifft ­Gemeinschaft

Die Kreisgruppe München freut sich, die Neuauflage ihrer siebenbürgisch-sächsischen Tanzgruppe bekanntzugeben. Unter der Leitung von Martina Schorsten laden wir alle Tanzbegeisterten, unabhängig vom Alter, herzlich ein mitzumachen. Mit der Tanzgruppe möchten wir ein zusätzliches Angebot zu der bereits bestehenden Kindertanzgruppe und Jugendtanzgruppe schaffen.

„Wir möchten nicht nur siebenbürgisch-sächsische Traditionen mit Tanz und Gesang bewahren, sondern vor allem unsere Gemeinschaft pflegen“, betont Martina Schorsten. Die Gruppe bietet eine großartige Möglichkeit, alte Bekannte zu treffen oder neue Freundschaften zu knüpfen. Jeder ist willkommen, ob mit oder ohne Tanzerfahrung.Der erste Termin ist am 24. November um 15.00 Uhr im Haus des Deutschen Osten, Am Lilienberg 5, in München. Interessierte können sich einmal im Monat auf viel Spaß, Bewegung und geselliges Beisammensein freuen.Tanzen verbindet – sei dabei und werde Teil unserer lebendigen ­Gemeinschaft! Wir bitten um eine Anmeldung per E-Mail bei martinaschorsten[ät]web.de. Wir freuen uns auf euch!

Kreisgruppe München