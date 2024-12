Siebenbürger Blaskapelle Augsburg e.V. feiert 33-jähriges Jubiläum

Der Rückblick auf das 33-jährige Jubiläum der Siebenbürger Blaskapelle Augsburg am 12. Oktober in der Paartalhalle Kissing zeigt, dass es ein festlicher und abwechslungsreicher Tag war. Um 14.00 Uhr begann die Veranstaltung in gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen. Der Festakt startete um 15.00 Uhr und wurde durch die Blaskapelle mit einem flotten Marsch eröffnet.

Jubiläum der Siebenbürger Blaskapelle Augsburg e.V., vorne, von links: Franz Schauberger, Gerhard Weber, Werner Kloos. Foto: Fotografie & Filmerei Haas

Nach der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Gerhard Weber folgten Grußworte von Stadtrat Andreas Jäckel aus Augsburg und Angela Ehinger, der Vorsitzenden des Bezirk 15 Augsburg vom Allgäu-Schwäbischen-Musikbund. Dazwischen sorgte die Blaskapelle mit musikalischen Einlagen für Auflockerung. Wir sind sehr stolz, dass wir Werner Kloos, Vorsitzender des Landesverbandes Bayern des Verbands der Siebenbürger Sachsen, in unserer Mitte begrüßen durften. Nach seiner Ansprache zeichnete Kloos zwei unserer aktiven Musikanten mit dem Silbernen Ehrenwappen in Würdigung ihres ehrenamtlichen Engagements im Dienst der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft aus: Franz Schauberger, Gründungsmitglied der Siebenbürger Blaskapelle Augsburg, und Gerhard Weber.Ute Bako, Kulturreferentin der Kreisgruppe Augsburg, sowie die Theatergruppe und auch der Seniorenkreis überbrachten Glückwünsche. Kulturell bereicherten Lieder des siebenbürgischen Chors, davon eines in Mundart, und Tänze der siebenbürgischen Tanzgruppe Augsburg das Programm. Im Anschluss präsentierte die Siebenbürger Blaskapelle einige ihrer Stücke, die das Publikum begeisterten und das Tanzbein schwingen ließen. Der offizielle Festakt endete um 18.00 Uhr, nach einem kurzen Umbau auf der Bühne wurde der Abend ab 20.00 Uhr mit einer Tanzveranstaltung fortgesetzt, bei der das „Ammersee Quintett“ mit Oberkrainer-Klängen aufspielte und unsere Musikanten die Möglichkeit bekamen, der Musik zu lauschen und auch selbst die Tanzfläche ausgiebig zu nutzen. Es war ein unvergesslicher Abend voller Musik, Tanz und Gemeinschaft!Als nächster Termin stand am 19. Oktober der Besuch des Jubiläums „75 Jahre Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. Landesverband Bayern“ in der Meistersingerhalle in Nürnberg auf dem Plan. 20 Musiker-innen und Musiker der Siebenbürger Blaskapelle Augsburg machten sich auf den Weg und waren Teil des großen Blasorchesters mit Kollegen aus Ingolstadt, Landshut, München und Nürnberg, die den Festakt musikalisch umrahmen durften. Dazu gehörte auch der „Bayerische Defiliermarsch“ zum Einzug des bayerischen Ministerpräsidenten und Schirmherrn der Veranstaltung, Dr. Markus Söder.

Petra Kasberger, Schriftführerin