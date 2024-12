Böhmischer Klang beim Jubiläumskonzert der Siebenbürger Blaskapelle Kreis Böblingen e.V.

30 Jahre Siebenbürger Blaskapelle im Kreis Böblingen! Zu diesem besonderen Anlass gab es am 16. November ein Jubiläumskonzert in der ausverkauften Stadthalle Holzgerlingen. Geboten wurde ein buntes Programm mit feinster Unterhaltungsmusik. Das 30-köpfige Orchester, seit Juli 2017 unter der strebsamen Leitung von Dieter Tartler, macht schwerpunktmäßig böhmisch-mährische Blasmusik.

Böhmischer Klang beim Jubiläumskonzert der Siebenbürger Blaskapelle Kreis Böblingen. Foto: Jürgen Tartler

Alte Freunde: Siebenbürger Blaskapelle Kreis Böblingen beim Jubiläumskonzert. Foto: Jürgen Tartler

Zur Eröffnung spielte die Blaskapelle den Konzertmarsch „Abel Tasman“ (benannt nach dem holländischen Seefahrer Abel Janszoon Tasman, der als erster Europäer Neuseeland erreichte). Es gab Bravorufe und Applaus. Der Anfang war gemeistert. Eduard König, Vorstandsvorsitzender der Blaskapelle, begrüßte das Publikum und die Ehrengäste. Zu den Paradestücken des Abends gehörten zweifellos auch die Konzertpolka „Reise nach Ungarn“ und die Schnellpolka „Böhmisches Feuer“. Die Hälfte der im Konzert vorgetragenen Titel wurden von Irmgard und Hermann Martin mit Gesang begleitet. Dass Irmgard auch solo singen kann, demonstrierte sie bei der Polka „Böhmischer Klang ein Leben lang“. Als Solisten sind außerdem zu erwähnen: Reinhold Lauer und Bruno Dieners (Polka „Von Freund zu Freund“) sowie Ivo Dörner und Ralph Kaiser (Slow-Rock „Träumende Trompeten“). Bernhard Weber, musikalischer Leiter der Schoabach Musikanten, Ehrengast und guter Freund der Siebenbürger Blaskapelle, übernahm zur Polka „Zwei Schürzenjäger“ das Dirigat, während Dieter Tartler und Kurt Reisenauer die Tenor- bzw. Flügelhorn-Soloparts spielten. Auf die Polka mit Gesang „Böhmisch zum Schluss“ folgten noch zwei Zugaben, darunter die „Löffelpolka“ mit einem professionellen Löffelsolo von Bernhard Weber. Für die gekonnte Moderation – „Unsere Welt wäre ärmer, wenn Musik nur über Lautsprecher ertönen würde“ – zeichnete Gerda Ludwig verantwortlich, die als stellvertretende Vorsitzende in hohem Maße auch am „Management“ der Blaskapelle beteiligt ist.Als Ehrengäste waren anwesend: Michael Grosse und Gerhard Weissenböck (Blasmusik-Kreisverband Böblingen), Helge Krempels, Reinhardt Helwig und Anke Schuster (Verband der Siebenbürger Sachsen, Landesgruppe Baden-Württemberg bzw. Kreisgruppe Böblingen), Karl-Heinz Neher (Vorsitzender der Stadtkapelle Sindelfingen), Michael Rochus (Vorsitzender der Siebenbürger Blasmusik Stuttgart) und, wie schon erwähnt, Bernhard Weber. Annette Nüßle war von der Sindelfinger Zeitung gekommen. Als Gründungsmitglieder und für 30 Jahre Mitgliedschaft wurden öffentlich geehrt: Helmut Dörner, Hans Ludwig, Hans Sift, Daniel Teutsch und Michael Wagner. Die Ehrungen nahm Michael Grosse vor. Walter Wedl, alias Flügelhorn-Walter, hatte im Vorfeld ausgerechnet, dass „die Musiker im Alter zwischen 25 und 84 Jahren insgesamt knapp 1500 Jahre an musikalischer Praxis in das Ensemble“ einbringen. Für die Statistik: Jenny Reingruber aus dem unterfränkischen Oberthulba war die Instrumentistin mit dem weitesten Anfahrweg (ca. 225 km).Nach dem konzertanten Teil der Blaskapelle spielte das Original Karpatenblech zum Tanz auf. Gesang: Renate und Dieter Huber. Die vielen Tanzfreudigen nutzten die Gelegenheit, „Arme und Beine mal richtig auszuschütteln“.Die Blaskapelle dankt auch auf diesem Wege dem Publikum für den Applaus und allen Mitwirkenden vor und hinter den Kulissen für den reibungslosen Ablauf. Frohe Weihnachten und alles Gute für das Jahr 2025!