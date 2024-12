Mitgliederversammlung mit Ehrungen in Aschaffenburg

Für den 10. November hatte der Vorstand der Kreisgruppe Aschaffenburg zur jährlichen Mitgliederversammlung in das herbstlich geschmückte Vereinsheim des Kaninchenzuchtvereins Aschaffenburg-Strietwald geladen, wo Horst Wädt, Vorsitzender der Kreisgruppe Aschaffenburg, die zahlreich erschienenen Mitglieder begrüßen konnte.

Anne-Marie Melzer (Mitte) mit Vorstandsmitgliedern der Kreisgruppe Aschaffenburg, von links: Doris Bablich, Ines Fucker, Horst Wädt und Hanni Franz. Foto: Lisa Klein

In seinem Bericht zog er eine positive Bilanz über das vergangene Jahr und bedankte sich bei allen für die Unterstützung sowie die Teilnahme an den Veranstaltungen bzw. Aktivitäten unserer Kreisgruppe. Dies waren seit November 2023: Weihnachtsfeier, Silvesterball, Faschingsball, Kulturnachmittag, Tagesfahrt nach Gundelsheim, Muttertagsfeier, Grillfest, Teilnahme am Volksfestumzug in Aschaffenburg, Ausflug mit den Kindern, die beim Krippenspiel letztes Jahr mitmachten, in den Freizeitpark nach Steinau und Herbstball. Alle bisherigen Erfolge wären nicht ohne die rege Beteiligung der Mitglieder, den unermüdlichen Einsatz der vielen Ehrenamtlichen sowie die gute Zusammenarbeit des Vorstandes der Kreisgruppe möglich gewesen. Die Berichte der einzelnen Referenten zeugten von einem sehr abwechslungsreichen und gesunden Vereinsleben der Kreisgruppe.Heuer wurden sieben langjährige Mitglieder der Kreisgruppe Aschaffenburg geehrt: für 40-jährige Mitgliedschaft Helga Faigle; für 35-jährige Mitgliedschaft Hedwig-Inge Fleischer; für 30-jährige Mitgliedschaft Alfred Fieltsch, Christine Göbbel, Anne-Marie Melzer, Sofia Schneider sowie für 25-jährige Mitgliedschaft Dieter Klaus Weber. Durch ihre aktive Mitgliedschaft haben sie zur Festigung und zum Erhalt der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft in Aschaffenburg und Umgebung beigetragen. Sie erhielten als Anerkennung und Dank eine Ehrenurkunde sowie ein kleines Präsent. Ein Foto für die Presse durfte nicht fehlen – da jedoch nur ein zu ehrendes Mitglied anwesend war, durften einige Mitglieder des Kreisgruppenvorstandes mit auf das Bild. Mit dem Singen des Siebenbürgenliedes endete die Mitgliederversammlung. Zwischendurch stärkten sich alle mit Kaffee und Kuchen von einem reichhaltigen Kuchenbüfett, teilweise mit siebenbürgischen Spezialitäten. Bei anregenden Gesprächen ging ein gemütlicher Nachmittag leider viel zu schnell zu Ende. Die siebenbürgische Gemeinschaft lebt vom Engagement vieler Mitglieder und die Kreisgruppe freut sich über jeden, der sich für die Gemeinschaft einsetzen möchte.

Hanni Franz