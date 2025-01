Deportationsgedenken in Nürnberg

Die Veranstaltung „Vor 80 Jahren: Deportation in die Sowjetunion“. Vorträge – Diskussionen – Gedenken findet am Samstag, dem 25. Januar, von 10.00-20.00 Uhr im Nürnberger Haus der Heimat, Großer Saal, statt.

Deportationswelt – Grafik von Viktor Stürmer

2025 jährt sich zum 80. Mal die Deportation von Deutschen in die Sowjetunion. Etwa 520 000 deutsche Zivilisten aus den Ostgebieten wurden beim Vormarsch der Roten Armee 1945 anschließend in sowjetische Arbeitslager zur Zwangsarbeit deportiert. Bei der Deportation der Rumäniendeutschen in die Sowjetunion wurden von Januar 1945 bis Dezember 1949 zwischen 70.000 und 80.000 Rumäniendeutsche auf Grundlage ethnischer Kriterien in die Sowjetunion verschleppt: Männer im Alter von 17 bis 45, Frauen im Alter von 18 bis 30 Jahren. Dort leisteten sie Zwangsarbeiten als Reparation für die Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs, überwiegend in Bergwerken und Schwerindustriebetrieben in der Ukraine, aber auch im Kaukasus. Etwa 80 Prozent davon waren Frauen. Etwa 15 % der Deportierten überlebten den ständigen Hunger, die Kälte, den Mangel und die Strapazen der schweren und ungewohnten Arbeit (hauptsächlich im Bergbau) nicht.Die Veranstaltung „Vor 80 Jahren: Deportation in die Sowjetunion“. Vorträge – Diskussionen – Gedenken findet am Samstag, dem 25. Januar, von 10.00-20.00 Uhr im Nürnberger Haus der Heimat, Großer Saal, statt. Mehrere Vorträge und Zeitzeugengespräche sollen das Geschehen und seine Folgen einordnen und verdeutlichen. Organisation: Heimatortsgemeinschaft Bistritz-Nösen, verantwortlich: Horst Göbbel, Annemarie Wagner und Johann Schuster. Mittagessen, Kaffee und Abendessen stehen bereit. Anmeldungen bis zum 11. Januar bei Annemarie Wagner per Telefon oder WhatsApp: (01 70) 8 57 71 86.