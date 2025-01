Siebenbürgisch-Deutsches Heimatwerk in Drabenderhöhe trauert um Edith Foith

Edith Foith, langjährige Mitarbeiterin des Siebenbürgisch-Deutschen Heimatwerks in Drabenderhöhe, ist am 13. November im Alter von 98 Jahren in Gummersbach heimgegangen.

Beim Weihnachtsbasar 2019 im Altenheim Drabenderhöhe, von links: Ditta Janesch, Edith Foith und Uta Beckesch.

Edith Foith, geborene Preidt, wurde am 21. Mai 1926 in Zeiden geboren. Seit 1990 war sie mit viel Herzblut für das Heimatwerk tätig, dessen Leitung Uta Beckesch und sie gemeinsam im März 1999 von Liane Weniger übernahmen. Für ihren Einsatz wurde sie 2007 mit dem Goldenen Ehrenwappen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen ausgezeichnet. Wir haben über 34 Jahre gut zusammengearbeitet und ihre Arbeit sehr geschätzt. So konnten wir das Heimatwerk gemeinsam weiterbringen. Denn man braucht ein gutes Team, um erfolgreich arbeiten zu können. Dafür danken wir Edith recht herzlich.Nun hat unser Alter seinen Tribut gefordert. Wir denken sehr gerne an unsere gemeinsame Zeit im Heimatwerk und an Edith Foith zurück. Sie wird uns fehlen. Wir werden uns immer gerne an sie erinnern und begleiten auch ihre Familie in der schweren Zeit des Abschiednehmens. In alter Verbundenheit und stillem Gedenken

Uta Beckesch, Ditta Janesch, Kathi Drotleff