800 Jahre Andreanum: Ausstellung und Dialog in München

Am Abend vor dem Großen Siebenbürgerball, dem 24. Januar, um 18.00 Uhr lädt die Kreisgruppe München zu einem besonderen Schmankerl in das Haus des Deutschen Ostens ein: Ausstellung und Dialog „Andreanum: 800 Jahre Recht und Verfassung der Siebenbürger Sachsen“.

Thomas Șindilariu, Historiker und Unterstaatssekretär im Departement für Interethnische Beziehungen der Regierung Rumäniens, und Dr. Harald Roth, Historiker und Direktor des Deutschen Kulturforums östliches Europa, werden uns in einer kurzweiligen „Show“ in Dialogform in die Geschichte und Tiefen des 800 Jahre alten Andreanums einführen. Mitten drin statt nur dabei, begegnen sie dabei unweigerlich bedeutenden Stationen europäischer Geschichte. In einem Spiel aus provokativen Fragen und informativen Antworten wird immer klarer, warum das Andreanum (die „alte Ziegenhaut“) bis heute so wichtig ist und weshalb sie eine Wanderausstellung in Zusammenarbeit mit der Stiftung Siebenbürgische Bibliothek ( www.stiftung-siebenbuergische-bibliothek.de ) verdient. Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen!