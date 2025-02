31. Januar 2025

Dagmar Dusil liest in Heilbronn

Auf Einladung der Kreisgruppe Heilbronn im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland und der Stadtbibliothek Heilbronn liest Dagmar Dusil am Dienstag, den 11. Februar, um 19.00 Uhr aus ihrem neuesten Roman „Das Geheimnis der stummen Klänge“. Die Lesung findet in der Stadtbibliothek im K3, Berliner Platz 12, 74072 Heilbronn, statt und wird musikalisch von Andreas Vlad auf dem Klavier begleitet. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Dagmar Dusil fängt in ihrem neuen Roman die abgrundtiefe Verworfenheit osteuropäischer Zeitumstände in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein. Clara, zur Adoption freigegebene ungewollte Tochter einer Starpianistin, erfährt auf ihrem Lebensweg, nicht zuletzt wegen einer erbarmungslosen Inszenierung der gefürchteten rumänischen Geheimpolizei Securitate, zahlreiche Enttäuschungen.



Die Autorin ist dem Heilbronner Publikum bestens bekannt, da sie bereits Gast der Kreisgruppe war und auch schon in der Heilbronner Stadtbibliothek gelesen hat. Außerdem hat die gebürtige Hermannstädterin in Heilbronn gelebt, bevor sie nach Bamberg umgezogen ist. Die Veranstalter hoffen auf einen regen Zuspruch und freuen sich über zahlreiche Gäste. Dagmar Dusil fängt in ihrem neuen Roman die abgrundtiefe Verworfenheit osteuropäischer Zeitumstände in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein. Clara, zur Adoption freigegebene ungewollte Tochter einer Starpianistin, erfährt auf ihrem Lebensweg, nicht zuletzt wegen einer erbarmungslosen Inszenierung der gefürchteten rumänischen Geheimpolizei Securitate, zahlreiche Enttäuschungen.Die Autorin ist dem Heilbronner Publikum bestens bekannt, da sie bereits Gast der Kreisgruppe war und auch schon in der Heilbronner Stadtbibliothek gelesen hat. Außerdem hat die gebürtige Hermannstädterin in Heilbronn gelebt, bevor sie nach Bamberg umgezogen ist. Die Veranstalter hoffen auf einen regen Zuspruch und freuen sich über zahlreiche Gäste. Jürgen Binder

Schlagwörter: Dagmar Dusil, Heilbronn

Bewerten: 15 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.