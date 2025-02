Kreisgruppe Bamberg: Goldenes Ehrenwappen für Simon Penteker

Am Sonntag, den 8. Dezember 2024, fanden die Mitgliederversammlung und Weihnachtsfeier der Kreisgruppe Bamberg statt. Rückblickend auf das Jahr waren alle angebotenen Veranstaltungen gut besucht und es gab ein gutes Miteinander.

Mit dem Goldenen Ehrenwappen für landsmannschaftliche Verdienste ausgezeichnet: Dr. Simon Penteker (links) mit der Bamberger Kreisgruppenvorsitzenden Christina Reckerth und dem Landesvorsitzenden Werner Kloos. Foto: Sara Gahl

Es wurde eine Schweigeminute für die Verstorbenen des letzten Jahres eingelegt. Der Infobrief mit den Veranstaltungen für 2025 wurde vorgestellt und um zahlreiches Erscheinen und Mitwirken gebeten. Wie immer wurden die Jubilare aus dem Jahre 2024 mit einer kleinen Aufmerksamkeit bedacht. Eine besondere Ehrung, das Goldene Ehrenwappen, ging an Dr. Simon Penteker. Dr. Penteker war Gründungsmitglied der Kreisgruppe Bamberg am 4. April 1981, Vorsitzender der Kreisgruppe Bamberg von 1981 bis 2012. In der schwierigen Anfangszeit bemühte er sich sehr um den Zusammenhalt der Gruppe, organisierte mit den Unterstützern aus dem Vorstand die ersten Zusammenkünfte, Grillfeste, Bälle und Ausflüge. Ein großer Aufwand war am Anfang, die Beiträge der Mitglieder bar zu sammeln, zu verwalten und an den Landesverband weiterzuleiten. Aufwendig war es auch Ende der 1980er/Anfang der 1990er Jahre, die vielen neu Eingereisten in den Verein zu integrieren. Obwohl die Gruppe altersbedingt Ende der 90er Jahre zu schrumpfen begann, war er stehts bemüht, die Aktivitäten am Leben zu erhalten. Ende 2012 musste er aus Rücksicht auf seine erkrankte Frau das Amt in jüngere Hände abgeben, blieb aber weiterhin aktiv in der Kreisgruppe (Kassenprüfer) und steht auch heute jederzeit mit Rat und Tat dem Vorstand zur Verfügung. Er möchte über alle Neuerungen im Verband informiert werden und besucht regelmäßig die Veranstaltungen.Für die zuverlässige, ehrenamtliche Tätigkeit über lange Jahre in den Diensten der siebenbürgischen Gemeinschaft, vor allem der Kreisgruppe Bamberg, wurde er mit dem Goldenen Ehrenwappen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. ausgezeichnet. Zu dieser Ehrung war unser Landesvorsitzender Werner Kloos angereist. Er überbrachte die Grüße des Bundesvorstandes, vor allem des Bundesvorsitzenden Rainer Lehni, sprach die Laudatio und überreichte das Goldene Ehrenwappen des Verbandes. Dr. Penteker bedankte sich sichtlich gerührt und überreichte uns zur Erinnerung an die Gründung der Kreisgruppe die Vereinsfahne, die seine Frau damals gestickt hatte.Die Veranstaltung wurde mit der Weihnachtsfeier der Kreisgruppe feierlich fortgeführt. Bei Kaffee, Plätzchen, zahlreichen Kuchen und Glühwein saß man noch ein paar Stunden zusammen, sang Weihnachtslieder und schwelgte in Erinnerungen.

Der Vorstand