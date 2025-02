23. Februar 2025

Sara Dimana zum 100. Geburtstag

Am 11. Februar feierte Sara Dimana, geboren in Bulkesch (Siebenbürgen), wohnhaft in Frankenberg (Hessen), ihren 100. Geburtstag.

Zum 100. Geburtstag von Sara Dimana gratulieren Erika und Alfred Dörr seitens des Kreisverbands Mittelhessen (von links nach rechts). Foto: privat Als Überraschung des Tages gratulierte auch der Kreisverband Mittelhessen vor Ort persönlich, vertreten durch die Vorstandsmitglieder Erika und Alfred Dörr. Sie überreichten der Jubilarin einen Blumenstrauß und eine Urkunde, worüber sie sich sehr freute. Der Jubilarin geht es sehr gut, voller Stolz erzählte sie, dass sie im November letztes Jahres sogar mit ihrem Sohn von Köln nach Siebenbürgen geflogen sei und ein Wochenende in Mediasch verbracht habe. Im Namen des Landesverbandes Hessen und des Kreisverbandes Mittelhessen wünschen wir unserem Mitglied Sara Dimana zu diesem besonderen Anlass weiterhin viel Kraft, Gesundheit und alles Gute. Als Überraschung des Tages gratulierte auch der Kreisverband Mittelhessen vor Ort persönlich, vertreten durch die Vorstandsmitglieder Erika und Alfred Dörr. Sie überreichten der Jubilarin einen Blumenstrauß und eine Urkunde, worüber sie sich sehr freute. Der Jubilarin geht es sehr gut, voller Stolz erzählte sie, dass sie im November letztes Jahres sogar mit ihrem Sohn von Köln nach Siebenbürgen geflogen sei und ein Wochenende in Mediasch verbracht habe. Im Namen des Landesverbandes Hessen und des Kreisverbandes Mittelhessen wünschen wir unserem Mitglied Sara Dimana zu diesem besonderen Anlass weiterhin viel Kraft, Gesundheit und alles Gute. Martin Ramser

