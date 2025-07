14. Juli 2025

Brauchtumsnachmittag des Bundes der Vertriebenen beim Hessentag in Bad Vilbel

Am 14. Juni trat die Tanzgruppe des Kreisverbandes Mittelhessen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen beim Brauchtumsnachmittag des Bundes der Vertriebenen (BdV) in Hessen beim Hessentag in Bad Vilbel auf. Bei strahlendem Sonnenschein und in der drückenden Hitze des Polizeizelts führte die Tanzgruppe den „Schaulustig“ und die „Sternpolka“ auf.

Tanzgruppe des Kreisverbandes Mittelhessen beim Hessentag in Bad Vilbel. Foto: Brigitte Ramser Musikalisch begleitet wurde der Auftritt durch die Siebenbürger Blaskapelle aus Pfungstadt, die die Veranstaltung den ganzen Nachmittag begleitete. Gekrönt wurde der Auftritt der Tanzgruppe im Rahmen der Trachtenschau, bei der Ingwelde Juchum als Vorsitzende des Landesverbandes Hessen der Siebenbürger Sachsen die Spezifika der verschiedenen Trachten für die Anwesenden, unter anderem Ministerpräsident Boris Rhein und Innenminister Prof. Dr. Roman Poseck, näher erläuterte. Abgerundet wurde der Beitrag der Siebenbürger Sachsen bei dieser Veranstaltung durch die kulinarische Versorgung seitens des Landesverbands Hessen mit siebenbürgischen Spezialitäten.



Der Auftritt der Tanzgruppe des Kreisverbands Mittelhessen sowie der Siebenbürger Blaskapelle aus Rüsselsheim unterstreicht die besondere Verbundenheit der Siebenbürger Sachsen mit dem BdV. Besonders gefreut hat sich der Kreisverbandsvorsitzende Martin Ramser darüber, dass die Festredner, der Hessische Ministerpräsident Boris Rhein und Innenminister Roman Poseck, der Darbietung der Tanzgruppe Mittelhessen gebannt beiwohnen konnten. Die Tanzgruppe schwang auch während der Blasmusikeinlagen das Tanzbein und animierte einige Mitglieder des BdV, gleichermaßen eine flotte Sohle auf das Parkett zu legen. Mit diesen Erlebnissen waren sich alle einig, dass der beschwingte Nachmittag leider viel zu schnell vorbeigegangen ist, sie sich aber bereits auf nächstes Jahr freuen.

