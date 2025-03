Kreisgruppe München: Siebenbürgen und seine Geschichte – ein Zwiegespräch

Am 24. Januar wurde die Wanderausstellung mit dem Titel „Andreanum – 800 Jahre Recht und Verfassung der Siebenbürger Sachsen“ im Haus des Deutschen Ostens in München vor zahlreichem Publikum eröffnet.

Bei der Eröffnung der Andreanum-Ausstellung in München, von links: Thomas Sindilariu, Dr. Harald Roth und Heidi Mößner. Foto: Maria Beer

Die beiden Historiker Thomas Șindilariu und Dr. Harald Roth führten mit einem kurzweiligen Format durch die siebenbürgische Geschichte und zeigten in ihrem humorvollen Zwiegespräch, wie weit die politische Erfahrung der Siebenbürger Sachsen zurückgeht und wie sehr diese immer noch unsere Mentalität prägt und das Gefühl der Zusammengehörigkeit weiterleben lässt. Das sogenannte „Andreanum“ legte vor 800 Jahren die Rechte und Pflichten der verhältnismäßig kleinen Gruppe der Siebenbürger Sachsen fest – eine Urkunde, die zur Grundlage ihrer Gemeinschaft werden sollte. Im Anschluss an den Dialog der Historiker stellten zahlreiche Zuhörer Fragen und es entspann sich ein interessantes Gespräch, in dem deutlich wurde, wieviel Geschick, Ausdauer und Mut unsere Vorfahren aufbringen mussten, um sich in ihrer Heimat zu behaupten und letztendlich zu entfalten.

Maria Beer