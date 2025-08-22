



22. August 2025

Wo Mici und Musik Heimat schaffen: Siebenbürger Sachsen bei der 52. Garchinger Bürgerwoche

Nach einer Woche klassischer bayerischer Tradition mit Volksfest und Festumzügen im Bürgerpark zeigt die Stadt Garching am zweiten Wochenende der 52. Garchinger Bürgerwoche die Vielfalt der Garchinger Vereine und Betriebe beim beliebten Straßenfest in der Garchinger Innenstadt. Und mittendrin: die Nachbarschaft der Siebenbürger Sachsen für den ganz besonderen Akzent.

Freiwillige Helfer der Nachbarschaft Garching beim Straßenfest. Foto: privat Zwischen frisch gegrillten Mici und kaltem Bier kamen an diesem zweiten Juliwochenende alle Sachsen der Umgebung zusammen, um den Abschluss der Garchinger Bürgerwoche gebührend zu feiern. Gemeinsam wurde gegessen, gesungen und in alten Zeiten geschwelgt. Durch die ausgeprägte Gastfreundschaft war der Stand der Siebenbürger ein echter Publikumsmagnet. Der würzige Duft vom Grill lockte zahlreiche Besucher an, die sich die traditionellen Mici schmecken ließen.



Doch nicht nur das Essen überzeugte: Die Mitglieder der Nachbarschaft trugen mit ihrer offenen Art, ihrer guten Organisation und ihrem Einsatz wesentlich zur gemütlichen und familiären Atmosphäre des Festes bei. Und auch musikalisch wurde es gemütlich. Begleitet von zwei Akkordeons wurde gemeinsam gesungen, unter anderem bekannte volkstümliche Heimatlieder, die Erinnerungen weckten oder für gute Laune sorgten und Menschen miteinander ins Gespräch brachten. Viele Gäste nutzten die Gelegenheit für ein Schwätzchen, für Begegnungen mit alten Bekannten oder für erste Kontakte mit der siebenbürgischen Gemeinschaft in Garching.



„Es geht uns nicht nur ums Essen und Trinken“, so Walter Schunn, zweiter Vorstand der Nachbarschaft der Siebenbürger Sachsen in Garching. „Wir freuen uns, Teil des städtischen Lebens zu sein und den Menschen unsere Kultur näherzubringen – mit Freude, Zusammenhalt und guten Mici.“



Schlagwörter: München, Garching, Straßenfest

