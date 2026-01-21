



21. Januar 2026

Vortrag „Künstler in der politischen Falle“ in Bremen

Die Kreisgruppe Bremen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. lädt zu einem literarischen Vortrag mit musikalischen Elementen ein. Die Veranstaltung findet am Freitag, dem 30. Januar 2026 im Gemeindehaus der Martin-Luther-Kirche in Bremen/Findorff, Hemmstraße 201, statt. Einlass ist ab 18.00 Uhr, Beginn um 18.30 Uhr.





Im Anschluss freuen wir uns auf ein Gespräch mit Richard Witsch, der auch Bücher signieren wird, und lassen den Abend bei einem kleinen Imbiss mit siebenbürgischen Spezialitäten und einem guten Tropfen aus Rumänien ausklingen.



Der Eintritt ist frei. Spenden zur Deckung der Kosten der Veranstaltung sind willkommen. Der Musikwissenschaftler, Schriftsteller und Journalist Richard Witsch stellt seinen in Siebenbürgen spielenden Roman „Tödliches Dilemma" vor. Dieser knüpft an historische Tatsachen zwischen 1952 und 1974 im damals kommunistischen Rumänien an und beruht auf persönlichen Erfahrungen des aus Siebenbürgen stammenden Autors.

Schlagwörter: Bremen, Vortrag, Roman

