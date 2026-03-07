



7. März 2026

Vortrag Kührer-Wielach in München: Deutsche Minderheiten in Rumänien

Die Kreisgruppe München des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland lädt ein zu einem spannenden Vortrag mit Dr. Dr. h.c. Florian Kührer-Wielach, Direktor des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der LMU München, über die Geschichte und Gegenwart der deutschen Minderheiten in Rumänien.

Dr. Florian Kührer-Wielach bei einem Vortrag im österreichischen Parlament (diese Zeitung berichtete). Bildnachweis: © Parlamentsdirektion / Katie-Aileen Dempsey Erfahren Sie Details über die „Rumäniendeutschen" wie die Siebenbürger Sachsen, Landler, Banater und Sathmarer Schwaben, Zipser sowie die deutsche Minderheit in der Dobrudscha und Bukowina. Seien Sie gespannt auf einen wissenschaftlich fundierten und abwechslungsreichen Vortrag am 13. März um 18.30 Uhr im Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München, Raum 202/204 (erreichbar mit allen Münchener S-Bahnen, Haltestelle "Rosenheimer Platz"). Eintritt frei, Spenden erwünscht. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Schlagwörter: Vortrag, Kührer-Wielach

