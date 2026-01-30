



30. Januar 2026

Großer Siebenbürgerball in München mit hochrangigen Ehrengästen

Der Große Siebenbürgerball des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. findet am Samstag, dem 31. Januar 2026, im Hofbräukeller in München, Innere Wiener Straße 19, statt. Die traditionsreiche Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft des Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Dr. Bernd Fabritius.

Beim Großen Siebenbürgerball in München wird die Band „TraunSound“ wieder für grandiose Stimmung im Hofbräukeller München sorgen (die Aufnahme entstand im letzten Jahr, diese Zeitung berichtete). Fotos: Foto Richter, Bernau Der Große Siebenbürgerball hat sich als Nachfolger des Schwarz-Weiß-Balls zu einem gesellschaftlichen Höhepunkt im siebenbürgisch-sächsischen Jahreslauf in München und weit darüber hinaus entwickelt. Rund 300 Gäste aus ganz Deutschland, aber auch aus Österreich, der Schweiz und aus Rumänien feiern in gepflegter Atmosphäre im bayerischen Traditionshaus am Wiener Platz. Erwartet werden Ehrengäste wie die bayerische Aussiedlerbeauftragte Dr. Petra Loibl, MdL, die Generalkonsulin von Rumänien in München Miheia-Mălina Diculescu-Blebea, der Abgeordnete der deutschen Minderheit im rumänischen Parlament Ovidiu Gant, der BdV-Präsident Stephan Maier, MdB, u.a. Einlass ist ab 18.00 Uhr, Beginn um 19.00 Uhr. Der Ball ist bereits ausverkauft.



Als besonderes Schmankerl des Balls tritt der bekannte Opernsänger Paul Stefan Onaga auf. Zu sehen ist auch die Siebenbürgisch-Sächsische Jugendtanzgruppe Heidenheim, Sieger des SJD-Volkstanzwettbewerbs 2025. Die Band „TraunSound“ sorgt mit einem abwechslungsreichen Repertoire für Unterhaltung und eine stets volle Tanzfläche.



Rainer Lehni, Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., der Gastgeber dieses Ereignisses ist, erklärt: „Dieser Ball ist das gesellschaftliche Ereignis der Ballsaison für alle Siebenbürger Sachsen und deren Freunde. Wer eine Atmosphäre mit echter siebenbürgischer Stimmung, gepaart mit Münchner Flair, im festlichen Rahmen eines bayerischen Traditionsaals erleben und gut gelaunte Leute um sich haben und kennen lernen will, der sollte sich diesen Ball nicht entgehen lassen."

