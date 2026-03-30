



30. März 2026

Kreisgruppe Bamberg feiert 45-jähriges Jubiläum

Die Kreisgruppe Bamberg feiert am Freitag, dem 11. April, um 14.00 Uhr ihr 45-jähriges Jubiläum in der Auferstehungskirche in Bamberg und lädt hierzu herzlich ein.

Vorstand der Kreisgruppe Bamberg mit Grillteam beim Grillfest 2025. Foto: Christina Reckerth Die Wurzeln der Kreisgruppe Bamberg reichen zurück in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als zahlreiche Siebenbürger Sachsen nach Bamberg kamen. In den 1970er Jahren wuchs durch Familienzusammenführungen der Wunsch nach Gemeinschaft und Zusammenhalt. Am 4. April 1981 wurde schließlich in der Gaststätte „Schillerplatz“ die Kreisgruppe Bamberg gegründet. Unter der Leitung von Dr. Simon Penteker, der zum ersten Vorsitzenden gewählt wurde, legte man den Grundstein für ein aktives und lebendiges Vereinsleben.



Seit nunmehr 45 Jahren steht die Kreisgruppe für die Pflege siebenbürgischer Traditionen, gelebte Gemeinschaft und die Unterstützung von Landsleuten. Zahlreiche Veranstaltungen prägen bis heute das Vereinsleben, darunter Vorträge und Lesungen, Ausflüge, Grillfeste, Gottesdienste nach siebenbürgischer Liturgie, der Kathreintanz sowie die Weihnachtsfeier mit Mitgliederversammlung.



Die Auferstehungskirche in Bamberg ist dabei in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Mittelpunkt geworden und bietet den Rahmen für viele unserer Begegnungen. Hier wird auch die Jubiläumsfeier stattfinden.



Alle Mitglieder, Freunde und Interessierten sind herzlich eingeladen, dieses besondere Jubiläum gemeinsam zu feiern. Die Kreisgruppe Bamberg freut sich auf Ihr Kommen! Die Wurzeln der Kreisgruppe Bamberg reichen zurück in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als zahlreiche Siebenbürger Sachsen nach Bamberg kamen. In den 1970er Jahren wuchs durch Familienzusammenführungen der Wunsch nach Gemeinschaft und Zusammenhalt. Am 4. April 1981 wurde schließlich in der Gaststätte „Schillerplatz“ die Kreisgruppe Bamberg gegründet. Unter der Leitung von Dr. Simon Penteker, der zum ersten Vorsitzenden gewählt wurde, legte man den Grundstein für ein aktives und lebendiges Vereinsleben.Seit nunmehr 45 Jahren steht die Kreisgruppe für die Pflege siebenbürgischer Traditionen, gelebte Gemeinschaft und die Unterstützung von Landsleuten. Zahlreiche Veranstaltungen prägen bis heute das Vereinsleben, darunter Vorträge und Lesungen, Ausflüge, Grillfeste, Gottesdienste nach siebenbürgischer Liturgie, der Kathreintanz sowie die Weihnachtsfeier mit Mitgliederversammlung.Die Auferstehungskirche in Bamberg ist dabei in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Mittelpunkt geworden und bietet den Rahmen für viele unserer Begegnungen. Hier wird auch die Jubiläumsfeier stattfinden.Alle Mitglieder, Freunde und Interessierten sind herzlich eingeladen, dieses besondere Jubiläum gemeinsam zu feiern. Die Kreisgruppe Bamberg freut sich auf Ihr Kommen! Christina Reckert Flyer zum Herunterladen:



Einladung der Kreisgruppe Bamberg zum 45-jährigen Jubiläum, Flyer, erste Seite



Einladung der Kreisgruppe Bamberg zum 45-jährigen Jubiläum, Flyer, zweite Seite

Schlagwörter: Bamberg, Jubiläumsfeier

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