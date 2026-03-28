Kommentare zum Artikel

28. März 2026

Kulturspiegel

MATRIX-Sonderheft zu Franz Hodjak: Gedichte statt Nachruf: die Syntax des Zufalls

Ein gutes Sonderheft ist nicht das, das am lautesten „Abschied!“ schreit, sondern das, das einen Autor im Moment des Verschwindens noch einmal in seiner Arbeit zeigt. Dieses MATRIX-Heft macht genau das: Es stellt Franz Hodjak nicht auf einen Sockel, sondern ins Zentrum seiner eigenen Praxis – erst die Gedichte, dann die Resonanzen darauf; und dazwischen, wie Atempausen, die Bilder von Astrid Hodjak. mehr...

Kommentare

Artikel wurde 1 mal kommentiert.

  • Kräch Brigitte

    1Kräch Brigitte schrieb am 28.03.2026, 17:51 Uhr:
    Ja, das ist Walter Fromm!!!!

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.