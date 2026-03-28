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MATRIX-Sonderheft zu Franz Hodjak: Gedichte statt Nachruf: die Syntax des Zufalls
Ein gutes Sonderheft ist nicht das, das am lautesten „Abschied!“ schreit, sondern das, das einen Autor im Moment des Verschwindens noch einmal in seiner Arbeit zeigt. Dieses MATRIX-Heft macht genau das: Es stellt Franz Hodjak nicht auf einen Sockel, sondern ins Zentrum seiner eigenen Praxis – erst die Gedichte, dann die Resonanzen darauf; und dazwischen, wie Atempausen, die Bilder von Astrid Hodjak. mehr...
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Artikel wurde 1 mal kommentiert.
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1 • Kräch Brigitte schrieb am 28.03.2026, 17:51 Uhr:Ja, das ist Walter Fromm!!!!
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