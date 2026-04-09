



9. April 2026

Landesgruppe Nordrhein-Westfalen plant ereignisreiches Jahr: Landesvorstand tagte in Oberhausen

Zu seiner Frühjahrssitzung kam der Landesvorstand der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland am 14. März im Gemeindehaus der Auferstehungskirche in Oberhausen zusammen. Landesvorsitzender Rainer Lehni konnte die Vertreter fast aller Kreisgruppen aus NRW begrüßen. Besonders begrüßte er den Vorstand der gastgebenden Kreisgruppe Rhein-Ruhr, dem er für die Vorbereitungen vor Ort dankte.

Der Landesvorstand und der Vorstand der Kreisgruppe Rhein-Ruhr vor der Auferstehungskirche in Oberhausen. Foto: Heike Mai-Lehni Zu Beginn stellte Erich Hiemesch seine Kreisgruppe Rhein-Ruhr vor, die 2015 durch den Zusammenschluss der Kreisgruppen Oberhausen und Duisburg-Essen-Mülheim gegründet worden war. Das Einzugsgebiet der Kreisgruppe ist sehr groß und umfasst Teile des Ruhrgebietes bis an den Niederrhein und an die niederländische Grenze. Die Kreisgruppe zählt zu den mietgliederschwächeren, jedoch flächenmäßig sehr großen Kreisgruppen in Nordrhein-Westfalen. Zu den regelmäßigen Veranstaltungen, die hauptsächlich in Oberhausen stattfinden, zählen das Grillfest, die Adventsfeier, Gottesdienste mit siebenbürgischer Liturgie und Nachmittage mit verschiedenen Vorträgen. In letzter Zeit werden in Zusammenarbeit mit der Nachbarkreisgruppe Düsseldorf auch gemeinsame Reisen durchgeführt.



In seinem Bericht ging der Landesvorsitzende Rainer Lehni auf die Termine seit letztem Herbst ein. Das bedeutendste Ereignis war der Tag der neuen Heimat des Landesbeirats für Aussiedler im Plenarsaal des Landtags am 5. Dezember 2025. Hier nahm Kulturreferentin Heike Mai-Lehni an einer Podiumsdiskussion zum Thema Deportation, Flucht, Vertreibung und Aussiedlung teil. Auf Landesebene wurde auch der gute besuchte dritte musikalisch-literarische Filtsch-Salon in Düsseldorf erwähnt. Das Jugendreferat berichtete vom erfolgreichen Plätzchenbacken im Advent im Siegerland sowie vom äußerst gut besuchten Tanzseminar in Düsseldorf-Garath. Zudem sind jetzt auf den Internetseiten der Landesgruppe



Erfreulicherweise sind alle Kreisgruppen in Nordrhein-Westfalen berechtigt, Lebensbescheinigungen für die Entschädigungszahlungen aus Rumänien zu bestätigen. Allein in der Kreisgruppe Drabenderhöhe wurden rund 60 solcher Bescheinigungen bestätigt, aber auch in Köln, Setterich u.a. wird diese Dienstleistung rege in Anspruch genommen.



Zum ersten Mal seit vielen Jahren ist die Mitgliederzahl der Landesgruppe genau gleich geblieben im Vergleich zum Vorjahr. Gleich sechs Kreisgruppen – Drabenderhöhe, Düsseldorf, Herten, Köln, Setterich und Wiehl-Bielstein – konnten ihre Mitgliederzahlen sogar steigern. Einige Kreisgruppen wirken im Bereich Mitgliedergewinnung sehr gewissenhaft und erfolgreich.



Hauptthema der Sitzung waren Informationen rund um die geplante 75-Jahr-Feier der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen am 10. Oktober 2026 in Köln. Der Festtag wird mit einem Gottesdienst in der evangelischen Stephanus-Kirche in Köln-Riehl starten. Nach einem kleinen Festzug durch Köln-Riehl geht es in der „Flora-Palais im Park“ mit dem Festakt weiter. Die Schirmherrschaft hat Ministerpräsident Hendrik Wüst übernommen, der auch die Festrede halten wird. Ein kulturelles Programm, ein Kurzkonzert einer kölschen Band und Tanz werden den festlichen Tag beenden. Außerdem soll eine Festschrift zum Jubiläum erscheinen.



Weitere Veranstaltungen sind auf Landesebene geplant. Der vierte Filtsch-Salon soll im Spätherbst stattfinden, zudem eine Fotoausstellung zu Deutsch-Weißkirch in Düsselsdorf und ein Keramikworkshop in Baesweiler. Das Föderationsjugendlager, das dieses Jahr in Deutschland durchgeführt wird, startet in NRW, und auch das Jugendreferat plant einige Aktionen auf Landesebene.



Neben dem Bericht der Landesgeschäftsstelle, der Verabschiedung des Finanzberichtes 2025 und des Finanzplans 2026 nahmen die Berichte aus den Kreisgruppen einen großen Raum ein. Gleich in drei Kreisgruppen werden neue Vorstände gewählt. Das 60-jährige Bestehen der Siebenbürger-Sachsen-Siedlung Drabenderhöhe wird dieses Jahr groß gefeiert. Erfreulicherweise probieren Kreisgruppen auch immer wieder neue Sachen aus, um auch neue Zielgruppen erreicht.



Die Landesvorstandssitzung fand in einem angenehmen, konstruktiven Rahmen statt. Dieses Jahr wird für die gesamte Landesgruppe sehr ereignisreich werden, die Weichen dazu sind gelegt. Zu Beginn stellte Erich Hiemesch seine Kreisgruppe Rhein-Ruhr vor, die 2015 durch den Zusammenschluss der Kreisgruppen Oberhausen und Duisburg-Essen-Mülheim gegründet worden war. Das Einzugsgebiet der Kreisgruppe ist sehr groß und umfasst Teile des Ruhrgebietes bis an den Niederrhein und an die niederländische Grenze. Die Kreisgruppe zählt zu den mietgliederschwächeren, jedoch flächenmäßig sehr großen Kreisgruppen in Nordrhein-Westfalen. Zu den regelmäßigen Veranstaltungen, die hauptsächlich in Oberhausen stattfinden, zählen das Grillfest, die Adventsfeier, Gottesdienste mit siebenbürgischer Liturgie und Nachmittage mit verschiedenen Vorträgen. In letzter Zeit werden in Zusammenarbeit mit der Nachbarkreisgruppe Düsseldorf auch gemeinsame Reisen durchgeführt.In seinem Bericht ging der Landesvorsitzende Rainer Lehni auf die Termine seit letztem Herbst ein. Das bedeutendste Ereignis war der Tag der neuen Heimat des Landesbeirats für Aussiedler im Plenarsaal des Landtags am 5. Dezember 2025. Hier nahm Kulturreferentin Heike Mai-Lehni an einer Podiumsdiskussion zum Thema Deportation, Flucht, Vertreibung und Aussiedlung teil. Auf Landesebene wurde auch der gute besuchte dritte musikalisch-literarische Filtsch-Salon in Düsseldorf erwähnt. Das Jugendreferat berichtete vom erfolgreichen Plätzchenbacken im Advent im Siegerland sowie vom äußerst gut besuchten Tanzseminar in Düsseldorf-Garath. Zudem sind jetzt auf den Internetseiten der Landesgruppe www.siebenbuerger.de/nrw alle Kreisgruppen in Wort und Bild vertreten.Erfreulicherweise sind alle Kreisgruppen in Nordrhein-Westfalen berechtigt, Lebensbescheinigungen für die Entschädigungszahlungen aus Rumänien zu bestätigen. Allein in der Kreisgruppe Drabenderhöhe wurden rund 60 solcher Bescheinigungen bestätigt, aber auch in Köln, Setterich u.a. wird diese Dienstleistung rege in Anspruch genommen.Zum ersten Mal seit vielen Jahren ist die Mitgliederzahl der Landesgruppe genau gleich geblieben im Vergleich zum Vorjahr. Gleich sechs Kreisgruppen – Drabenderhöhe, Düsseldorf, Herten, Köln, Setterich und Wiehl-Bielstein – konnten ihre Mitgliederzahlen sogar steigern. Einige Kreisgruppen wirken im Bereich Mitgliedergewinnung sehr gewissenhaft und erfolgreich.Hauptthema der Sitzung waren Informationen rund um die geplante 75-Jahr-Feier der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen am 10. Oktober 2026 in Köln. Der Festtag wird mit einem Gottesdienst in der evangelischen Stephanus-Kirche in Köln-Riehl starten. Nach einem kleinen Festzug durch Köln-Riehl geht es in der „Flora-Palais im Park“ mit dem Festakt weiter. Die Schirmherrschaft hat Ministerpräsident Hendrik Wüst übernommen, der auch die Festrede halten wird. Ein kulturelles Programm, ein Kurzkonzert einer kölschen Band und Tanz werden den festlichen Tag beenden. Außerdem soll eine Festschrift zum Jubiläum erscheinen.Weitere Veranstaltungen sind auf Landesebene geplant. Der vierte Filtsch-Salon soll im Spätherbst stattfinden, zudem eine Fotoausstellung zu Deutsch-Weißkirch in Düsselsdorf und ein Keramikworkshop in Baesweiler. Das Föderationsjugendlager, das dieses Jahr in Deutschland durchgeführt wird, startet in NRW, und auch das Jugendreferat plant einige Aktionen auf Landesebene.Neben dem Bericht der Landesgeschäftsstelle, der Verabschiedung des Finanzberichtes 2025 und des Finanzplans 2026 nahmen die Berichte aus den Kreisgruppen einen großen Raum ein. Gleich in drei Kreisgruppen werden neue Vorstände gewählt. Das 60-jährige Bestehen der Siebenbürger-Sachsen-Siedlung Drabenderhöhe wird dieses Jahr groß gefeiert. Erfreulicherweise probieren Kreisgruppen auch immer wieder neue Sachen aus, um auch neue Zielgruppen erreicht.Die Landesvorstandssitzung fand in einem angenehmen, konstruktiven Rahmen statt. Dieses Jahr wird für die gesamte Landesgruppe sehr ereignisreich werden, die Weichen dazu sind gelegt. RL

Schlagwörter: Vorstandssitzung, Nordrhein-Westfalen

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