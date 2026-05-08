



8. Mai 2026

Landesgruppe Nordrhein-Westfalen: Keramik bemalen – Workshop in Baesweiler

Das Kulturreferat der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen lädt vom 29. bis 31. Mai zum Workshop „Keramik bemalen“ mit der Keramikexpertin Ursula Hergesell ein. Die Veranstaltung findet im Gemeindehaus der Evangelischen Friedenskirche Baesweiler-Setterich-Siersdorf, Otto-Hahn-Straße 1, 52499 Baesweiler (nördlich von Aachen) statt.





Der Workshop beginnt am Freitag, den 29. Mai, um 17.00 Uhr und endet am Sonntag, den 31. Mai, gegen Mittag. Die Verpflegung erfolgt vor Ort. Auswärtige Teilnehmer werden in Baesweiler im nahegelegenen Hotel untergebracht. Eingeladen sind alle Interessenten – Anfänger wie Erfahrene aus Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus.



Der Teilnehmerbeitrag beträgt für Verbandsmitglieder 25 Euro, für Nichtmitglieder 40 Euro. Dank öffentlicher Förderung durch das Land Nordrhein-Westfalen und den Bund kann der Workshop so kostengünstig angeboten werden. Im Teilnehmerbeitrag enthalten sind die Unterkunft im Doppelzimmer, Verpflegung und Materialien wie Farben und Pinsel. Nicht enthalten ist die Rohware, die vor Ort erworben werden kann.



Anmeldungen erfolgen bitte schriftlich bei der Landeskulturreferentin Heike Mai-Lehni unter der E-Mail-Adresse nrw [ät] siebenbuerger.de. Informationen erfolgen auch telefonisch unter der Telefonnummer der Landesgeschäftsstelle (02 11) 1 71 25 40, ab 18.00 Uhr. Gemeinsam mit Ursula Hergesell wird man Keramik mit siebenbürgisch-sächsischen Mustern bemalen. Frau Hergesell beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit siebenbürgischer Keramik und betreibt in der Nachfolge ihrer Eltern die bekannte Keramikwerkstatt Etter in Heilbronn. Die hier im Lauf der Jahrzehnte entstandene Keramik ist in vielen siebenbürgischen Haushalten zu finden.Der Workshop beginnt am Freitag, den 29. Mai, um 17.00 Uhr und endet am Sonntag, den 31. Mai, gegen Mittag. Die Verpflegung erfolgt vor Ort. Auswärtige Teilnehmer werden in Baesweiler im nahegelegenen Hotel untergebracht. Eingeladen sind alle Interessenten – Anfänger wie Erfahrene aus Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus.Der Teilnehmerbeitrag beträgt für Verbandsmitglieder 25 Euro, für Nichtmitglieder 40 Euro. Dank öffentlicher Förderung durch das Land Nordrhein-Westfalen und den Bund kann der Workshop so kostengünstig angeboten werden. Im Teilnehmerbeitrag enthalten sind die Unterkunft im Doppelzimmer, Verpflegung und Materialien wie Farben und Pinsel. Nicht enthalten ist die Rohware, die vor Ort erworben werden kann.Anmeldungen erfolgen bitte schriftlich bei der Landeskulturreferentin Heike Mai-Lehni unter der E-Mail-Adresse nrw [ät] siebenbuerger.de. Informationen erfolgen auch telefonisch unter der Telefonnummer der Landesgeschäftsstelle (02 11) 1 71 25 40, ab 18.00 Uhr. Heike Mai-Lehni

Schlagwörter: Keramikmalerei, Nordrhein-Westfalen

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