



18. April 2026

Austausch, Kulturarbeit und Archiv: Landesvorstand Bayern tagte in Ingolstadt

Am 14. März begrüßte Manfred ­Binder, Vorsitzender des Landesverbandes Bayern, die Vertreter der bayerischen Kreisgruppen und die Vorstandsmitglieder des Landesverbandes Bayern in Ingolstadt zur Sitzung des Gesamtlandesvorstandes. Besprochen wurden eine Vielzahl an Themen, die den Vorstand und die Kreisgruppen beschäftigen, sowie Ereignisse der bisherigen Amtsperiode. Außerdem erwartete die Teilnehmer ein spannender Vortrag von Dr. Stefan Măzgăreanu über das Siebenbürgen-Institut und sein Archiv.

Teilnehmer der Landesvorstandssitzung Bayern in Ingolstadt Foto: privat Die Sitzung begann mit einer kurzen Vorstellungsrunde aller anwesenden Vorstandsmitglieder und Kreisgruppenvertreter, denn es war die erste Sitzung des Gesamtlandesvorstandes in dieser Amtszeit. Der Landesvorsitzende und seine Stellvertreter berichteten von ihren Aufgaben und neuen Erfahrungen, beispielsweise als Wahlleiter. Manfred Binder versucht zusammen mit seinen Stellvertretern, möglichst viele Einladungen zu Veranstaltungen, Sitzungen etc. wahrzunehmen. Er betonte, dass die Öffentlichkeitsarbeit und eine gute Vernetzung in alle Richtungen ein wichtiges Thema für die Langlebigkeit des Verbandes sind. Nach Vorstellung des Kassenberichtes 2025 und des Haushaltsplanes 2026 sowie dem Bericht der Rechnungsprüfer wurde der Vorstand entlastet.



Ein Thema, das zu großen Diskussionen führte, war die Frage, woran es liegt, dass sich immer weniger Leute zu geplanten Veranstaltungen/Seminaren anmelden, wie die Kulturarbeit zukünftig besser aufgestellt werden kann und wie potenzielle Teilnehmer besser erreicht werden können. Einige Ideen konnten hier erarbeitet werden. Anschließend hatten die Kreisgruppenvorsitzenden die Gelegenheit, über ihre Tätigkeiten, aber auch Schwierigkeiten zu berichten. Manfred Binder informierte über die aktuellen Themen aus der letzten Bundesvorstandssitzung.



Ein Höhepunkt der Sitzung war der spannende Vortrag über das Siebenbürgen-Institut und sein Archiv, den Dr. Stefan Măzgăreanu, Vorsitzender des Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturrats e.V., hielt. Er gewährte den Anwesenden einen Einblick in die Strukturen und Aufgaben des Kulturrates und erläuterte, wie die Kreisgruppen die Siebenbürgische Bibliothek und das Archiv in Gundelsheim am Neckar nutzen können.



Alles in allem war es ein langer und inhaltsreicher Tag, aus dem die Teilnehmer mit neuen Anregungen, Ideen und Terminen nach Hause gehen können. Der Austausch zeigte deutlich, wie wichtig Zusammenarbeit und Engagement für eine erfolgreiche Verbandsarbeit sind. Die Sitzung begann mit einer kurzen Vorstellungsrunde aller anwesenden Vorstandsmitglieder und Kreisgruppenvertreter, denn es war die erste Sitzung des Gesamtlandesvorstandes in dieser Amtszeit. Der Landesvorsitzende und seine Stellvertreter berichteten von ihren Aufgaben und neuen Erfahrungen, beispielsweise als Wahlleiter. Manfred Binder versucht zusammen mit seinen Stellvertretern, möglichst viele Einladungen zu Veranstaltungen, Sitzungen etc. wahrzunehmen. Er betonte, dass die Öffentlichkeitsarbeit und eine gute Vernetzung in alle Richtungen ein wichtiges Thema für die Langlebigkeit des Verbandes sind. Nach Vorstellung des Kassenberichtes 2025 und des Haushaltsplanes 2026 sowie dem Bericht der Rechnungsprüfer wurde der Vorstand entlastet.Ein Thema, das zu großen Diskussionen führte, war die Frage, woran es liegt, dass sich immer weniger Leute zu geplanten Veranstaltungen/Seminaren anmelden, wie die Kulturarbeit zukünftig besser aufgestellt werden kann und wie potenzielle Teilnehmer besser erreicht werden können. Einige Ideen konnten hier erarbeitet werden. Anschließend hatten die Kreisgruppenvorsitzenden die Gelegenheit, über ihre Tätigkeiten, aber auch Schwierigkeiten zu berichten. Manfred Binder informierte über die aktuellen Themen aus der letzten Bundesvorstandssitzung.Ein Höhepunkt der Sitzung war der spannende Vortrag über das Siebenbürgen-Institut und sein Archiv, den Dr. Stefan Măzgăreanu, Vorsitzender des Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturrats e.V., hielt. Er gewährte den Anwesenden einen Einblick in die Strukturen und Aufgaben des Kulturrates und erläuterte, wie die Kreisgruppen die Siebenbürgische Bibliothek und das Archiv in Gundelsheim am Neckar nutzen können.Alles in allem war es ein langer und inhaltsreicher Tag, aus dem die Teilnehmer mit neuen Anregungen, Ideen und Terminen nach Hause gehen können. Der Austausch zeigte deutlich, wie wichtig Zusammenarbeit und Engagement für eine erfolgreiche Verbandsarbeit sind. Sabrina Bottesch

Schlagwörter: Bayern, Landesvorstand

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