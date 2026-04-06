



6. April 2026

Alles Geaudet zem Iusterdauch

Liebe Großprobstdorfer Landsleute und Freunde, im Namen des Vorstandes der HOG Großprobstdorf wünsche ich euch allen ein gesundes, friedvolles und von Gott gesegnetes Osterfest mit viel Freude, Glück und schönen Stunden im Kreise eurer Lieben.

Warten auf das Ostergeleit in Großprobstdorf, 1990. Foto: Michael Fischer Und worauf warten wir zu Ostern? Auf Freunde, Bekannte, Familie? Ein gutes Essen, bei dem man in Erinnerungen schwelgen kann? Oder warten wir jedes Jahr aufs Neue und freuen uns über den eigentlichen Grund des Osterfestes, nämlich die Feier der Auferstehung Jesu Christi, der dem Tode die Macht genommen und uns so den Weg zu ewigem Leben geebnet hat?



Sicherlich sind die Erwartungen auch zu diesem Osterfest vielfältig. Somit wünsche ich jedem, dass er zu Ostern für sich etwas Positives rausziehen kann. Christus ist auferstanden! Wer kann sich an dieses oder ein ähnliches Bild erinnern? Jene unter uns, die in Großprobstdorf groß ­wurden, erinnern an viele ähnliche Bilder. Diese Bild entstand zu Ostern 1990 nach dem Ostergottesdienst im Kirchhof in Großprobstdorf, als alle darauf warteten, dass das alljährliche Ostergeleit Richtung Pfarrhof startet. So wie hier die alten Männer warten, warten sicherlich auch die Kinder jedes Jahr auf den Osterhasen und das, was er mitbringt.Und worauf warten wir zu Ostern? Auf Freunde, Bekannte, Familie? Ein gutes Essen, bei dem man in Erinnerungen schwelgen kann? Oder warten wir jedes Jahr aufs Neue und freuen uns über den eigentlichen Grund des Osterfestes, nämlich die Feier der Auferstehung Jesu Christi, der dem Tode die Macht genommen und uns so den Weg zu ewigem Leben geebnet hat?Sicherlich sind die Erwartungen auch zu diesem Osterfest vielfältig. Somit wünsche ich jedem, dass er zu Ostern für sich etwas Positives rausziehen kann. Christus ist auferstanden! Ir Thumes

Schlagwörter: Ostern, Großprobstdorf

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