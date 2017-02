19. Februar 2017 Druckansicht | Empfehlen

Klavierabend im Münchner Gasteig

Der Pianist Andrei Tcymbalistenko, Gewinner des Internationalen Carl-Filtsch-Wettbewerbs für junge Pianisten und Komponisten in Hermannstadt 2015, spielt am 6. März, um 20.00 Uhr im Kleinen Konzertsaal im Gasteig in München neben Kompositionen des siebenbürgischen Wunderkindes Carl Filtsch (1830-1845) auch Werke von dessen Lehrer und Freund Frédéric Chopin sowie von Schumann, Prokofiev und Ravel.

Das Konzert wird vom Förderverein Münchener Musikseminar e.V. organisiert, der von Walter Krafft gegründet wurde. Karten zu 20 Euro (ermäßigt 15 Euro für Schüler/Studenten) bei den bekannten Vorverkaufsstellen. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.

Schlagwörter: Klavier, Konzert, München

