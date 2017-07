Neues aus Schloss Horneck

Am 12. Juli findet ein weiteres Koordinierungsgespräch mit Vertretern der Institutionen, Behörden und Vereine statt, die an der Umsetzung des Projekts „Um- und Ausbau des Siebenbürgischen Kulturzentrums Schloss Horneck“ beteiligt sind. Diese Gespräche sind sehr hilfreich und zielführend, da vieles abgestimmt werden kann und damit eventuelle Fehler vermieden werden können.

Weitere Variationen des Logos und der Welle auf www.schloss-horneck.de/aktuelles

Zahlreiche Spenden sind weiterhin eingegangen und gehen ein. Die Spenderlisten wurden während des Heimattags in Dinkelsbühl gezeigt und sind nun im Foyer von Schloss Horneck zu sehen. Tatkräftige Hilfe wird auch immer wieder geleistet und ist auch notwendig, um verschiedene Arbeiten im Schloss durchzuführen. Hausmeister Georg Mick ist überaus tatkräftig und einsatzbereit, gelegentliche Hilfe ist aber erforderlich, da er einiges nicht allein tun kann.Für die positiven Rückmeldungen auf die Werbeaktionen des Schlossvereins in Dinkelsbühl, auf der Homepage www.schloss-horneck.de und auf Facebook danken wir herzlich, sind es doch Bestätigungen für ehrenamtliche Arbeit, die sehr wichtig ist. Leiten Sie den sechs Minuten langen Werbefilm, den Sie auf unserer Homepage sehen können, bitte an Freunde und Bekannt weiter, teilen Sie die Mitteilungen auf der Facebook-Seite mit Ihren Freunden und Bekannten!Wir benötigen auch weiterhin, damit Schloss Horneck in neuem Glanz erstrahlen kann, denn folgende Kosten kommen demnächst auf den Verein zu: Innenausstattung der Räume, vorrestauratorische Untersuchungen aus denkmalpflegerischer Sicht, Internetzugang im Schloss (PCs, WLAN), multimediale Ausstattung, Gestaltung des Schlosseingangs und Foyers etc. Wenn Sie das Projekt fördern wollen, überweisen Sie bitte Ihren Beitrag auf folgendes Konto:Für die Zustellung einer Spendenbescheinigung geben Sie unter „Verwendungszweck“ Ihre Anschrift an. Die Namen der Spender machen wir gern öffentlich bekannt. Auf Wunsch kann Ihre Spende oder Ihr Name anonym bleiben; vermerken Sie das bitte unter „Verwendungszweck“.Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e.V., 74831 GundelsheimHon.-Prof. Dr. Konrad GündischMobiltelefon: (01 71) 3 73 38 87E-Mail: konradguen[ät]gmx.deMartina HandelTelefon: (0 62 69) 4 27 56 19Fax: (0 62 69) 4 27 28 36E-Mail: info[ät]schlosshorneck.de: Montag: 13.00-17.00 Uhr, Dienstag bis Freitag: 10.00-14.00 Uhr