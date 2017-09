Scherenschnitte von Gerhild Wächter in Weißenburg

Im Rahmen der 5. Weißenburger Kunsttage vom 30. September bis 1. Oktober, von 11.00-18.00 Uhr, in Weißenburg im mittelfränkischen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen zeigen Kunstschaffende und Kunsthandwerker aus Weißenburg und Umgebung ihre neuen Werke.

Scherenschnitt von Gerhild Wächter zu den vier Sola´s des Glaubens (2017)

Die Besucher sind bei einem Rundgang durch öffentliche Gebäude, Hinterhöfe und Ateliers eingeladen, in die facettenreiche Kunstszene der Region Altmühlfranken einzutauchen. Arbeiten der aus Kronstadt stammenden Künstlerin Gerhild Wächter, Scherenschnitte zu christlichen Themen, zu Luther, dem Vaterunser, zu den vier Säulen des Glaubens, also Sola Fide (allein der Glaube), Sola Scriptura (allein die Schrift), Solus Christus (allein Christus), Sola Gratia (allein die Gnade), werden im Gemeindehaus St. Andreas ausgestellt.Die Fotografin und Sozialtherapeutin, Meisterschülerin des 2014 verstorbenen Fotografen und Fotosammlers Edmund Höfer, fertigt seit 30 Jahren Scherenschnitte an. Wächter hat auch ihren 1998 erschienenen Gedichtband Anfang selbst illustriert.