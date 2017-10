Reformatoren zwischen West und Ost: Hus – Heß – Honterus

Zur 9. Studienwoche des Hauses des Deutschen Ostens (HDO) von Donnerstag, 23., bis Montag, 27. November, im „Heiligenhof“ in Bad Kissingen wird herzlich eingeladen. Die Studienwoche zum Thema „Hus – Heß – Honterus. Reformationen und Reformatoren zwischen West und Ost im Kommunikationsnetzwerk des Reichs“ ist eine Kooperationsveranstaltung mit der Polnischen Historischen Mission an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und dem Lehrstuhl für bayerische und fränkische Landesgeschichte an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.

Im Jahr des Reformationsjubiläums wird der Blick selten Richtung Osten gerichtet: Jan Hus vertrat hundert Jahre vor Luther in Böhmen bereits ähnliche Ansichten. Andere Länder und Gebiete im östlichen Europa wurden durch Reformatoren aus dem Westen beeinflusst. So gilt zum Beispiel Johann Heß, 1490 in Nürnberg geboren, als Reformator Schlesiens. Andere Regionen brachten eigene Reformatoren hervor. Dazu gehört der in Kronstadt geborene Johannes Honterus, der als Reformator ganz Siebenbürgens gilt. Mit diesen Themen beschäftigten sich die Referenten der Studienwoche. Ergänzt wird die Thematik durch einen Besuch der Wartburg und der Ausstellung „Bach und Luther“ in Eisenach.Tagungsbeitrag: 120 Euro plus sieben Euro Kurtaxe für vier Übernachtungen mit Vollpension, Einzelzimmerzuschlag: 32 Euro. Bitte ­melden Sie sich umgehend, spätestens bis 10. November, unter dem Stichwort „HDO-Studienwoche“ an bei: Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Telefon: (09 71) 71 47-0, Fax: (09 71) 71 47-17, E-Mail: info[ät]heiligenhof.de.