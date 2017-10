Bücher zum Reformationsjubiläum

Vier Neuerscheinungen des Honterus und des Schiller Verlags, die mit der finanziellen Unterstützung des Departements für Interethnische Beziehungen im Generalsekretariat der Rumänischen Regierung durch das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien und das Demokratische Forum der Deutschen in Hermannstadt gedruckt wurden und zum Teil kostenlos beim Forum erhältlich sind, werden im Folgenden kurz vorgestellt.

Wolfgang Rehner war Stadtpfarrer in Hermannstadt sowie Sächsisch-Regen und langjähriges Mitglied im Exekutivkomitee des Lutherischen Weltbundes. Heute arbeitet der Stadtpfarrer i.R. im landeskirchlichen Zentralarchiv in Hermannstadt. Anlässlich des Reformationsjubiläums hat Rehner das Gedenkbüchlein „Die Reformation im siebenbürgischen Sachsenland“ nach Veröffentlichungen der Bischöfe Daniel Georg Neugeboren, Georg Daniel Teutsch und Friedrich Teutsch neu herausgegeben. „Für uns ist die Reformation im siebenbürgischen Sachsenland von besonderem Interesse, weil das, was damals hier geschah, auch die Kultur unseres Landes gefördert hat und für die heutige Evangelische Kirche A.B. in Rumänien von grundlegender Bedeutung geblieben ist“, heißt es von Rehner in der Einführung. Im ersten Abschnitt gibt Daniel Georg Neugeboren einen kurzen Abriss, wie es zur Reformation kam, vor welchen Herausforderungen Martin Luther stand und welche Auswirkungen Luthers Wirken in Europa und Siebenbürgen hatte. In einem weiteren Abschnitt sucht Georg Daniel Teutsch die Einheit von Kirche und Volk, „auf dass der christliche Geist nicht nur im Tempel wohne, sondern auch draußen im Leben.“ Sein Sohn Friedrich Teutsch ergänzte das historische Wissen seines Vaters mit den Ergebnissen der Forschung weiterer Jahrzehnte. Zum Abschluss des Buches hat Rehner sechs Briefe aus der Zeit der Reformation angefügt – u.a. von Martin Luther an Johannes Honterus und Philipp Melanchton an Mathias Ramser. Auf 87 Seiten gibt das Buch Aufschluss darüber, was die Siebenbürger Sachsen im 19. Jahrhundert über die Reformation gedacht und gelehrt haben.Ein Heft von 40 Seiten ist „Der Kleine Katechismus“, ein unveränderter Nachdruck der Schrift Martin Luthers von 1529, die eine Einführung in den christlichen Glauben darstellt. Ergänzt sind Luthers Worte mit Erklärungen des Kronstädters Valentin Wagner, der ein Schüler Melanchtons und enger Mitarbeiter sowie Nachfolger von Johannes Honterus im Stadtpfarramt von Kronstadt war. Auswahl, Überprüfung am griechischen Text und Adaption haben Dr. Hans Klein und Dr. Hermann Pitters vorgenommen.Die beiden ehemaligen Pfarrer zeichnen auch für die Herausgabe des Buches „Die beiden Säulen unserer Gemeinschaft – Kirche und Schule der Siebenbürger Sachsen im 16. Jahrhundert“ verantwortlich, in dem zwei wichtige Dokumente aus diesem Jahrhundert abgedruckt sind, die den Weg der Siebenbürger Sachsen bis zur Gegenwart wesentlich bestimmt haben. Gemeint sind „Die Kirchenordnung aller Deutschen in Siebenbürgen“ von 1574 und „Die Schulordnung des Johannes Honterus“ von 1543. Zum besseren Verständnis haben Klein und Pitters die Texte mit Einführungen versehen, denn, so Pitters in der Einführung zur Kirchenordnung: „Wenn man aus der zeitlichen Distanz von 500 Jahren auf einen Text zurückblickt, gilt es zunächst, das Gefühl der Ferne und der Fremdheit zu überwinden. Denkt man sich aber in die damalige Zeit hinein, entdeckt man trotz der Ferne viele Parallelen zur Gegenwart, die vieles, was uns heute bewegt, in einem neuen Licht erscheinen lassen.“Ein viertes Buch, das anlässlich des Reformationsjubiläums herausgegeben wurde, ist „Honterus spricht zu uns“. In diesem hat Dr. Hans Klein auf 92 Seiten Sinnsprüche gesammelt, die Johannes Honterus, „eine der herausragenden Persönlichkeiten der Siebenbürger Sachsen“, für sich und seine Zeitgenossen als wichtig angesehen und gedruckt herausgegeben hat. Viele hat er selbst formuliert, andere von Gelehrten übernommen. Begleitet werden die Sinnsprüche von Landschaftsaufnahmen, Kirchenburgen oder Motiven aus den Kirchen. Das Buch kann zum Preis von 6,50 Euro, zuzüglich Versand, bei der Erasmus Buchhandlung in Hermannstadt, deutsche Festnetznummer: (02 28) 90 91 95 57, bestellt werden.

Michael Mundt