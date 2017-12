III. Musikwettbewerb der „Erich Bergel & Dorothy Kitchen Foundation“

Die vor drei Jahren in North Carolina, USA, ins Leben gerufene Stiftung „Erich Bergel & Dorothy Kitchen Foundation“ veranstaltete im November d.J. in Hermannstadt, Siebenbürgen, ihren dritten Musikwettbewerb. Den Instrumental- und Canto-Bewerben stellten sich 2017 knapp 150 (!) junge Musiker aus über einem Dutzend Länder. Die Vertreter der „Foundation“ – deren Ehrenpräsident der bei München lebende Schriftsteller Hans Bergel ist – sehen in der „überwältigenden“ Zahl der Teilnehmer den endgültigen internationalen Durchbruch.

Die Gründung der Stiftung ( diese Zeitung berichtete ) geht auf einen in Heltau geborenen, seit Jahrzehnten in Hillsborough, USA, lebenden ehemaligen Schüler des Musikpädagogen Erich Bergel sen. (1899-1971) zurück, des Vaters der Brüder Erich Bergel (1930-1997) und Hans Bergel (geb. 1925). Aus Dankbarkeit für den am Heltauer deutschsprachigen Gymnasium der Jahre 1950-1964 genossenen „außerordentlichen Musikunterricht“ gründete er mit US-amerikanischen Musikern, die unter der Leitung Erich Bergels jun. in Houston, New York, Detroit u.a. Orten aufgetreten waren, die Stiftung. Die Musikpädagogin und Musikerin Dorothy Kitchen erklärte sich 2015 sofort bereit, der Stiftung vorzustehen; ihr Bekanntheitsgrad veranlasste die Musiker und den Anreger der Stiftung, Mitch Sourtu, ihren Namen in den „Foundation“-Titel aufzunehmen. Die 2015 in Telefonkonferenzen von Mitch Scurtu und Hans Bergel erarbeitete Stiftungssatzung behielt bis dato ihre Gültigkeit. Auf dringenden Wunsch der Veranstalter, zu denen Organisationfachleute aus Hermannstadt und Bukarest gehören, beabsichtigt Dr. h.c. Hans Bergel im kommenden Herbst zu den IV. Wettbewerben nach Hermannstadt zu reisen.

S/B