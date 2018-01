Einladung zur 33. Musikwoche Löwenstein

Zu ihrer 33. Musikwoche lädt die Gesellschaft für deutsche Musikkultur im Südöstlichen Europa (GDMSE) vom 2. bis 8. April 2018 Menschen aller Altersgruppen, Einzelpersonen wie Familien, Instrumentalisten ebenso wie Chorsängerinnen und Chorsänger in die Evangelische Tagungsstätte Löwenstein nahe Heilbronn ein. Bei der Musikwoche kommen vor allem Werke von Komponisten aus den deutschen Siedlungsgebieten in Südosteuropa, etwa aus Siebenbürgen und dem Banat, zur Aufführung.

Zu seinem 100. Todestag soll an den großen Kronstädter Komponisten Rudolf Lassel (1861-1918) erinnert werden. Streicher, Holz- und Blechbläser werden ebenso wie Sängerinnen und Sänger ausreichend Gelegenheit haben, ihr Können zu zeigen. Auch einen großen Jugendchor wird es wieder geben. Das Abschlusskonzert findet am Samstag, 7. April, um 18.00 Uhr in der Kilianskirche in Heilbronn im Rahmen der „Stunde der Kirchenmusik“ statt.Die künstlerische Gesamtleitung liegt auch in diesem Jahr in den Händen des Dirigenten und Organisten Wilhelm Schmidts, Leiter von Chor, Orchester und Kammerchor der Universität Bamberg sowie Dozent an der Hochschule für Musik in Würzburg. Weitere Dozenten sind Ilarie Dinu (Konzertmeister und hohe Streicher), Liane Christian (Klavier-Kammermusik und Klavierbegleitung), Jörg Meschendörfer (Cello, Salonorchester), Brigitte Schnabel (Streicher-Kammermusik), Bärbel Tirler (Holzbläser), Jörn Wegmann (Blechbläser), Christian Turck (Orchestereinstudierung und Klavierbegleitung) und Gertraud Winter ­(Jugendchor, Früherziehung). Ein Dozent/eine Dozentin für Sologesang und chorische Stimmbildung wird noch zum Team stoßen. Die Organisation liegt in den Händen von Bettina Wallbrecht und Johannes Killyen.Zum Kursangebot der Musikwoche zählen Chor (mit Stimmbildung), Jugendchor, Orchester, Salonorchester sowie Gruppenunterricht für Violine, Viola, Violoncello, Holz- und Blechblasinstrumente, Gesang sowie Klavier/Klavierbegleitung. Einzelunterricht, auch im Fach Klavier, kann nicht angeboten werden. Kammermusikensembles können unter Betreuung der Dozentinnen und Dozenten musizieren. Freizeitmöglichkeiten sind Spaziergänge, Tanz, gesellige Abende sowie interne und externe Konzerte, ein schöner Kinderspielplatz ist vorhanden. Während der Musikwoche finden auch die Mitgliederversammlung und die Vorstandssitzung der GDMSE statt.Weitere Infos im Internet auf www.suedost-musik.de und bei Johannes Killyen, Telefon: (0178) 5222177, E-Mail: killyen [ät] gmx.de. Anmeldeschluss ist der 10. Januar 2018.