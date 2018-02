Lesenswerte Neuerscheinung: "Wir Nösner 2017"

Die Jahre 2015 bis 2017 waren in der Geschichte der Stadt Bistritz und der Heimatortsgemeinschaft Bistritz-Nösen (sowie aller Nordsiebenbürger Sachsen) wieder Jahre mit auffallenden Unternehmungen.

Die Nordsiebenbürger Treffen 2015 und 2017, die Eröffnung des Deutschen Zentrums in Bistritz 2015, eine große Tagung zur Kulturgeschichte von Bistritz und Nordsiebenbürgen 2015 in Bad Kissingen, die Osterjahrmärkte in Bistritz von 2016 und 2017, die Feierlichkeiten zum Großen Jahrmarktfest 2016 und 2017, das Sachsentreffen in Sächsisch Regen und die Obereidischer Turmweihe 2016, das Wiesenfest 2017 in Jaad, der Besuch einer Bistritzer Kindertanzgruppe in Wels 2017 und besonders die Einweihung der Büste des Schuldirektors Georg Fischer 2017 in Bistritz erscheinen diesbezüglich erwähnenswert.Die vorliegende Ausgabe von „WIR NÖSNER 2017“ greift naturgemäß diese markanten Geschehnisse auf, berichtet darüber ausführlich in Wort und Bild, kommentiert sie und streift einige Themen aus dem Bereich Geschichte und Kultur (etwa eine Bistritzer Nachbarschaftsordnung von 1710, Die letzten Schmiedewerkstätten in Bistritz, die Bistritzer Lutherbibel und ein Rückblick auf Oskar Berger 1900-1985). Sie schließt traditionell mit den Kapiteln Personalien und Verschiedenes (hier z. B. die Umwandlung des Gewerbevereins in einen Kulturpalast, Schlangen im Nösnerland oder eine denkwürdige Ansprache von Bürgermeister Ovidiu Crețu 2016 im Vatikan).Das Buch umfasst 192 Seiten, enthält knapp 400 Abbildungen und kann zum Preis von zwölf Euro (HOG-Mitglieder zehn Euro) bei Annemarie Wagner, Keplerstraße 24, 90766 Fürth, Telefon: (09 11) 73 92 66 (abends), E-Mail: annywagner [ät] t-online.de, oder Heide Wellmann, Mozartstraße 1A, A-4663 Laakirchen, Telefon: (00 43-76 13) 36 74, E-Mail: heide.wellmann [ät] tele2.at, erworben werden.

Horst Göbbel