In Pirna: Zwei Ausstellungen über Siebenbürgen

Die Siebenbürger Sachsen leben seit dem 12. Jahrhundert in einem von den Karpaten umgebenen Gebiet des heutigen Rumänien. In den 1970er Jahren begann die Rückkehr des Großteils der Rumäniendeutschen in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Heute leben noch etwa 35.000 in ganz Rumänien, wobei die größte Gruppe die Siebenbürger Sachsen darstellen.

Kirchenburg in Baaßen. Foto: Stiftung Kirchenburgen

Im Laufe der Jahrhunderte bauten die „Sachsen“ in Siebenbürgen imposante Kirchenburgen und beeinflussten maßgeblich die Entwicklung der Region. Bis heute haben die Rumäniendeutschen ein gutes Ansehen und Einfluss innerhalb des Landes. Der derzeitige Staatspräsident ist beispielsweise seit 2014 der Siebenbürger Sachse Klaus Johannis.Im Foyer des Rathauses Pirna, Am Markt 1/2, 01796 Pirna, werden nochzwei Ausstellungen über Siebenbürgen gezeigt. „Reformation im östlichen Europa: Siebenbürgen“ zeigt den Einfluss der Reformation vor 500 Jahren auf das östliche Mitteleuropa, hier mit Blick auf die Region Siebenbürgen. Im Gegensatz zu den deutschen Ländern, wo man sich am Glaubensbekenntnis des jeweiligen Landesherrn orientieren musste, waren viele Regionen Ostmitteleuropas von Glaubensvielfalt geprägt. „Wissenschaftslandschaft Siebenbürgen“ befasst sich mit der wissenschaftlichen Erschließung und Konstruktion der Region Siebenbürgen. Die Siebenbürger Sachsen standen vor allem über ihre Studien an deutschen Universitäten in engem Austausch mit den deutschen Ländern, so dass ab Ende des 18. Jahrhunderts und verstärkt im Vormärz eine intensive Erforschung der Landschaft und der Landesgeschichte einsetzte. So entstand allmählich ein Bild von der Region „Siebenbürgen“, damals Teil des österreichischen Kaiserstaates, das auf die umgebenden Nachbarvölker ausstrahlte und bis heute die Wahrnehmung dieses Landstrichs in Mitteleuropa prägt. Beide Schauen wurden vom Deutschen Kulturforum östliches Europa in Potsdam konzipiert.