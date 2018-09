Frauenseminar in Bad Kissingen

Das Seminar „Blickwechsel. Frauen und Zivilgesellschaft in Ost und West“ findet vom 12. bis 14. Oktober in der Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“ in Bad Kissingen in Zusammenarbeit mit dem Frauenreferat des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland statt.

Deutschland ist ein Musterland zivilgesellschaftlichen Engagements. In Ostmitteleuropa sind die Gesellschaften weit weniger durch Gemeinwohlorientierung gekennzeichnet. Zivilgesellschaftliches Engagement wird aber weltweit vor allem von Frauen gezeigt, auch wenn dies viel zu selten so wahrgenommen und gewürdigt wird. Im Seminar wollen sich Frauen unterschiedlichen Lebensalters und biographischen Wurzeln in Ostmitteleuropa mit den Lebensverhältnissen und -geschichten ihrer Zeitgenossinnen im gleichen geografischen Raum – mit dem Länderschwerpunkt Rumänien – auseinandersetzen. Ziel des Seminars ist es, die spezifischen Belange und Interessen von Frauen und Frauengruppen aus dem Milieu der Aussiedler und der Heimatverbliebenen aus Rumänien in der politischen, kulturellen und bürgerschaftlichen Arbeit sowie von bürgerschaftlichen Initiativen und Personen aus Rumänien zu artikulieren und sich über die Anliegen und Vorgehensweisen der unterschiedlichen Gruppen auszutauschen, Formen der Zusammenarbeit zu finden und zu stärken. Es soll ein Austausch über die jeweils eigenen und gemeinsamen Probleme und Problemlösungen, Sorgen, Nöte und Erfolge der verständigungspolitischen Arbeit stattfinden. Der Zusammenhalt über Grenzen hinweg soll gestärkt und gefördert werden.Ihre Teilnahme haben zugesagt: Pfarrerin Birgit Hamrich (Frankfurt): Die gläserne Decke. Frauenrollen in den Kirchen. Ein Vergleich zwischen Kulturen und Konfessionen; Schuldirektorin Monika Hay (Hermannstadt): Beliebt und gefährdet: Das deutschsprachige Bildungswesen in Rumänien; Ruth Istvan (Hermannstadt): Ab in den Osten, mit dem Westen im Gepäck; Dr. Ingrid Schiel (Gundelsheim a.N.): Vorreiterinnen des Pazifismus. Frauenweltbund zur internationalen Eintracht – Siebenbürgisch-sächsische Sektion; Jutta Tontsch (Hamburg) und Dr. Dietmar Gärtner (Darmstadt): Spurensuche Genealogie. Außerdem moderiert die Bundesfrauenreferentin Christa Wandschneider (München) eine Podiumsdiskussion mit den Referierenden: Was nehme ich mit, was gebe ich weiter? Laura Căpăţîna-Juller (Kronstadt) führt ihren preisgekrönten Dokumentarfilm: „Aici ... adica acolo“/ „Hier ... also dort“ über das Schicksal in Rumänien zurückgelassener Kinder, deren Eltern aus wirtschaftlichen Gründen emigriert sind, vor.Die jedermann zugängliche Tagung beginnt am Freitagabend mit dem gemeinsamen Abendessen um 18.00 Uhr und endet am Sonntag mit dem Mittagessen. Die Teilnahme kostet 60 Euro, zuzüglich Kurtaxe (3,50 Euro) und ggf. Einzelzimmerzuschlag (16 Euro) und beinhaltet Unterkunft, Verpflegung und Programmkosten. Für Ostmitteleuropäer gelten Sonderpreise. Die Veranstaltung wird vom Bundesinnenministerium gefördert. Bitte melden Sie sich umgehend, spätestens bis zum 4. Oktober, bei uns an: „Der Heiligenhof“, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Fax: (0971) 7147-47, oder per E-Mail an: hoertler[ät]heiligenhof.de.